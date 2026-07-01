Faizsiz modelle konut ve taşıt edindiren tasarruf finansman sektöründe yeni bir dönem başlıyor. BDDK tarafından sektörün likidite risklerini azaltmak ve tasarruf havuzlarının finansal yapısını daha korunaklı hale getirmek amacıyla alınan kararlar uygulamaya girdi.

ASGARİ TASARRUF SÜRESİ 6 AYA ÇIKTI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte sistemdeki en dikkat çekici değişiklik, katılımcıların tahsisat alabilmesi için sistemde geçirmesi gereken asgari sürede gerçekleşti. Eski uygulamada 5 ay (150 gün) olarak uygulanan asgari tasarruf ve bekleme süresi, yeni kararla birlikte resmi olarak 6 aya (180 gün) yükseltildi.

TESLİMAT RASYOLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Düzenleme kapsamında, sözleşme tutarı ve sürelerine ilişkin belirlenen sınır değerlerde de güncellemeye gidildi. Daha önce yüzde 40 olarak uygulanan asgari sözleşme rasyosu yüzde 45’e revize edildi. Böylece eski sistemdeki yüzde 40 - yüzde 60 dengesi, yeni dönemde yüzde 45 - yüzde 55 aralığına çekilmiş oldu.

Ayrıca müşteri bazlı ödeme planlarında finansal dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla, taksitlendirmelerdeki en düşük ve en yüksek tutarlar arasındaki makasın belirli bir oranın altına inemeyeceği kuralı netleştirildi.

YENİ KURALLAR GELECEK PROJELERİ KAPSAYACAK

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, yürürlüğe giren bu yeni kısıtlamalar ve oranlar yalnızca sisteme yeni dahil olacak yeni projeleri ve yeni sözleşmeleri kapsayacak. Şirketlerin merkezi sistemlerinde entegrasyon çalışmaları devam ederken, eski şartlar ve vadelerle sisteme girmek isteyen tüketiciler için geçiş sürecinin tamamlanacağı gün sonuna kadar zaman tanındı. Sistem entegrasyonu tamamlandıktan sonra üretilecek tüm planlar yeni BDDK standartlarına göre şekillenecek.