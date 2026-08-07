Faizli banka kredilerine alternatif olarak konut, iş yeri ve taşıt edinmek isteyenlerin kullandığı tasarruf finansman sisteminde yeni bir düzenleme hazırlığı olduğu iddia edildi.

NTV'deki habere göre, 1 Ekim 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeyle katılımcıların aynı anda sahip olabileceği aktif sözleşme sayısına sınırlama getirilmesi öngörülüyor.

Yeni sistemde bir kişinin en fazla bir taşıt ve bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı için sözleşme yapabilmesi planlanıyor. Böylece toplam aktif sözleşme sayısı ikiyle sınırlandırılacak.

"TEK HAK" UYGULAMASI GELİYOR

İddia edilen düzenlemede sözleşme sınırları şöyle sıralanıyor:

Taşıt finansmanı: Bir kişi en fazla 1 taşıt finansmanı sözleşmesi yapabilecek.

Konut ve iş yeri finansmanı: En fazla 1 konut veya çatılı iş yeri finansmanı sözleşmesi bulunabilecek.

Toplam sözleşme: Aynı kişinin aktif sözleşme sayısı en fazla 2 olacak. Bu sayı 1 taşıt + 1 konut veya iş yeri şeklinde kullanılabilecek.

FİNANSMAN TUTARLARINA DA ÜST SINIR GELİYOR

Düzenlemeyle yalnızca sözleşme sayısının değil, kullanılabilecek finansman miktarlarının da sınırlandırılması planlanıyor.

İddialara göre belirlenmesi öngörülen limitler şöyle:

Taşıt finansmanı: En fazla 6 milyon 250 bin TL

Konut/iş yeri finansmanı: En fazla 62 milyon 500 bin TL

Toplam finansman: Bir kişiye ait tüm sözleşmelerin toplamı 62 milyon 500 bin TL'yi geçemeyecek.

TASARRUF FİNANSMAN SİTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tasarruf finansman şirketleri, konut, iş yeri ve otomobil sahibi olmak isteyenlere faizsiz ve uzun vadeli finansman imkanı sunuyor.

Sisteme katılanlardan talep edilen toplam finansman tutarının yüzde 7'si oranında hizmet bedeli alınıyor. Bunun dışında tapu harcı, ipotek bedeli ve araç devir işlemlerindeki noter ücreti gibi yasal ödemeler bulunuyor.

Finansman hakkının elde edilmesi için toplam tutarın yüzde 45'inin biriktirilmesi gerekiyor. Bu tutarın 6 ay içinde peşin veya taksitli şekilde tamamlanması halinde kalan yüzde 55'lik finansman, 6'ncı ayın sonunda katılımcıya teslim ediliyor.

Yüzde 45'lik birikimin mutlaka 6 ayda tamamlanması gerekmiyor. Katılımcının ödeme kapasitesine göre bu süreç 24 veya 36 aya kadar uzatılabiliyor.

1 MİLYON TL'LİK ARAÇ İÇİN ÖDEME TABLOSU

Peşinatsız olarak sisteme girilen, 1 milyon TL değerindeki bir araç için yüzde 7 hizmet bedeli olan 70 bin TL ödeniyor. Azami 60 ay taksit seçeneğinde ortaya çıkan ödeme ve finansmana hak kazanma süreleri ise şöyle:

Vade Aylık taksit Yüzde 45 birikimin tamamlanması 12 ay 83.333 TL 6. ay 24 ay 41.666 TL 11. ay 36 ay 27.777 TL 16. ay 48 ay 20.833 TL 22. ay 60 ay 16.666 TL 27. ay

60 aylık senaryoda yüzde 45'lik birikim 27'nci ayda tamamlanırken, kalan finansman şirket tarafından karşılanıyor.

PEŞİNATSIZ GİRİŞE ENFLASYON RİSKİ

Sisteme herhangi bir peşinat ödemeden uzun vadeli taksitlerle dahil olan katılımcılar açısından paranın zaman içinde değer kaybetmesi önemli bir risk oluşturabiliyor. Özellikle yüksek enflasyon ortamında biriktirilen paranın reel değerinin azalması ve satın alınmak istenen aracın ya da konutun fiyatının yükselmesi finansman sürecini etkileyebiliyor.

Bu nedenle yüzde 45'lik birikimin 6 ay içinde tamamlanmasının daha avantajlı seçeneklerden biri olduğu belirtiliyor.

Öte yandan katılım bankalarında aylık ortalama yüzde 2,5 kâr payı uygulanırken, tasarruf finansman şirketlerinde araç veya konut teslim edilene kadar yatırılan taksitlere herhangi bir kâr payı ödenmiyor. Biriken tutar bu süreçte anapara olarak korunuyor.