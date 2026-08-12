Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansmanı sektörünün fon yönetim yapısında kritik bir değişikliğe gidiyor. 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak kararla birlikte, şirketlerin serbest fonlarda değerlendirdiği yüksek tutarlı kaynağın daha düşük riskli varlıklara yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

42 MİLYAR LİRALIK KAYNAK YENİDEN YÖNLENDİRİLECEK

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; yeni mevzuat gereği şirketlerin fon portföyleri yalnızca risk derecesi 1 ve 2 olan para piyasası fonlarında değerlendirilebilecek. Karar, Borsa İstanbul'da işlem gören tek tasarruf finansmanı kuruluşu olan Katılımevim'in serbest fonlarda bulunan yaklaşık 42 milyar liralık varlığını doğrudan etkiliyor. Şirketin yılın ilk yarısında ulaştığı 23 milyar liraya yakın net kârın %84'ü, söz konusu yatırım fonlarındaki işlemlerden elde edilen getirilerden oluşuyordu.

NET KÂRIN ASLAN PAYI SERMAYE PİYASALARINDAN

Açıklanan finansal tablolara göre şirket, ilk yarıda tasarruf finansmanı gelirlerini %85 artırırken net kârını %700’ün üzerinde büyüterek 22 milyar 931 milyon liraya çıkardı. Ancak bilançonun detayları, bu yüksek kârlılığın operasyonel faaliyetlerden ziyade finansal yatırımlardan beslendiğini gösteriyor. 25 milyar 506 milyon liralık diğer faaliyet gelirlerinin %92,4’ü sermaye piyasası işlemlerinden elde edilirken, gayrimenkul değer artışının katkısı 732 milyon lirada kaldı.

ANALİSTLERDEN KÂR KALİTESİ VE RİSK UYARISI

Bilançoya ilişkin analiz yayımlayan Ahlatçı Yatırım analistleri, kârın büyük oranda henüz nakde dönüşmemiş değerleme farklarına dayandığına dikkat çekiyor. Fon içeriklerinin açıklanmamasının şeffaflığı kısıtladığını belirten raporda, ertelenmiş vergi yükünün 7 milyar lirayı aşması kazancın nakit karşılığının zayıf olduğuna işaret olarak gösterildi. Ayrıca şirketin takipteki tasarruf finansmanı alacaklarının 71,8 milyon liradan 220,3 milyon liraya yükselerek yaklaşık 3 katına çıkması, aktif kalitesindeki bozulma riskini öne çıkarıyor.