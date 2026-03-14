Evlerde farkında olmadan tutmaya devam ettiğimiz bazı eşyalar ev içerisindeki psikolojiyi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Uzmanlar evlerimizin düzenini etkileyen ve düşük bir enerji yayan bu eşyaları atmayı öneriyor. Bu durum ev içinde kötü enerji yayılımını etkilediği için hem maddi hem de manevi bir fakirlik yayıyor.

YOKSULLUĞU ÇEKEN EŞYALAR AÇIKLANDI

Uzmanlara göre biz farkında olmasak da evde tuttuğumuz eşyalar evimizin hem düzenini he de yansıttığı enerjiyi etkiliyor. Son yıllarda yaşam düzeni üzerine yapılan çalışmalar, evlerde tutulan belirli eşyaların kişilere kendilerini daha yorgun, halsiz, stresli ve sıkışmış hissettirebileceğini gösteriyor.

Hem manevi anlamda evde yoksul bir görüntü ve enerji yayan hem de bünyeye uyguladığı baskın enerji ile maddi fakirliği çekmeye yatkın olduğu düşünülen bu eşyaları evde barındırmamak gerekiyor. İşte uzmanların hemen atın dediği o eşyalar:

Kırık ve bozuk eşyalar

Uzmanlar göre evlerde barındırılmaması gereken eşyaların başında kırık ve bozuk objeler geliyor. Çatlak tabaklar, bozuk elektronik eşyalar ve kırıldığı halde hatıra olarak tutulan eşyalar evin düzenini ve enerjisini ekiliyor. Bu eşyaları ya tamir etmek ya da evden atmak gerekiyor.

Girişteki dağınıklık

Evlerin giriş kısımlarındaki dağınık atmosfer de uzmanların vurguladığı alanlardan biri. Kapı önlerindeki ayakkabılar, biriken kutular ya da gereksiz eşyalar insanın hem dikkatini dağıtıyor hem de rahat hissetmesini engelliyor. Uzmanlara göre giriş olabildiğince sade ve düzenli tutulmalı.

Kurumuş bitkiler

Evlerde estetik görünümü korumak için bitki tercih etmek yaygın olsa da bitkilerin kuruduktan ve solduktan sonra ede tutulmaya devam etmesi de yanlış. Uzmanlara göre bu bitkilerin evlerden atılması gerekiyor. Yaşam alanında bakımsızlık hissi ve rahatsızlık veriyorlar.

Kullanılmadığı halde biriken eşyalar

Dolaplarda ya da odaların köşelerinde kullanılmadığı halde biriktirilen eşyalar da yaşam alanınızı olumsuz şekilde etkiliyor. Uzmanlara göre uzun süre kullanılmayan eşyalar evde düzensizlik hissine neden oluyor. Evlerdeki eşyaların belirli aralıklar ile elden geçirilmesi gerekiyor.

Küçük değişiklikler çok fark yaratabilir

Uzmanlara göre ev içinde kırık eşyaların atılması, girişin düzenlenmesi, bitkilerin canlandırılması gibi küçük şeyler hayatınızdan büyük farklar sağlayabiliyor. Daha verimli çalışmak, fikir üremek ve gelişmek için stressiz, huzurlu ve odaklanmış bir zihne sahip olmanızı sağlıyor. Bu sayede hem maddi hem de manevi olarak zenginliğe ulaşmanız kolaylaşıyor.