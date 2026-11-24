Popüler fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın kurucusu Sertaç Taşdelen, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ara kararında Taşdelen hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sertaç Taşdelen ile avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Taşdelen, yurt dışındaki çeşitli konferanslara konuşmacı olarak katılması gerektiğini belirterek, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI
Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sertaç Taşdelen hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 26 Nisan 2027 tarihine erteledi.