İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma duyurusu daha yaptı. Sosyal medyada kahve falı yorumlayan uygulamaların kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında adli işlem başlatıldı.

Savcılık, uzman bilirkişi raporuna göre Taşdelen’in suç geliri elde ettiği ve o gelirleri yurt dışına çıkardığının tespit edilmesi üzerine soruşturma açtı.

TUTUKLANDI

Sertaç Taşdelen'in Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

"Faladdin" ve "Binnaz" fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, tutuklandı.