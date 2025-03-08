Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyuran 39 yaşındaki Radamel Falcao, "Büyük oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşma şansını yakaladım ve bana takım olmanın gerçek anlamını öğreten kulüplerin bir parçası oldum. Arjantin'de River Plate ile kupalar kazandım, Avrupa'da Porto ile unutulmaz geceler yaşadım, Atlético Madrid formasıyla sahaya gururla çıktım ve Monaco'nun yeniden yükselişinde yer aldım. Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi tarihi kulüplerde oynayarak değerli deneyimler edindim. Rayo Vallecano'da ise saha içinde ve dışında bir aile buldum. Bugün, çocukken hayalini kurduğum formayı giyerek Millonarios'ta futbolun tadını aynı tutkuyla çıkarmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 615 maça çıkan Falacao 313 gol ve 63 asist kaydetti. Kolombiya Milli Takımı'nda ise 105 maça çıkan golcü futbolcu, rakip fileleri 36 kez havalandırdı.