Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Falez Parkı'ndan denize atık su karışması, yetkili makamların harekete geçmesine neden oldu. Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi'ndeki parktan denize atık su aktığını gösteren görüntülerin sosyal medyada ve basın kuruluşlarında yer almasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu resen incelemeye aldı.

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi kapsamında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçu yönünden yürütülmesini kararlaştırdı.

"BORUDA KAÇAK MEYDANA GELDİ"

Olayın yaşandığı gün, Falez Parkı açıklarında denize ulaşan borudan atık su aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Atık su nedeniyle denizin rengi değişirken, bölgede yoğun bir koku oluştu. Bu şikayetler üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekipleri inceleme yaptı.

ASAT ekiplerinin yaptığı teknik incelemelerde, kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtığın boruda kaçağa yol açtığı belirlendi. Ekipler, bu yırtığın atık suların denize karışmasının temel nedeni olduğunu tespit etti.