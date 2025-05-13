KKTC'de yayın yapan Bugün Kıbrıs'ta yer alan ‘Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisindeki iddiaların sahibi, Halil Falyalı’nın finans müdürü tanık Cemil Önal Hollanda'da öldürülmüştü.
Falyalı'nın kasası da olarak bilinen Önal'ın 1 Mayıs'ta Hollanda Rijswijk'te infaz edildiği ortaya çıkmıştı.
Son olarak tetikçinin fotoğrafı ortaya çıkarken polis ekipleri arama çalışmalarına hız verdi.
Tetikçinin en net görüntüsü
Hollanda polisi "acil" koduyla Önal'ın tetikçinin fotoğrafının yer aldığı afişlere "Aranıyor" yazısı yazarak basına servis etti.
Tetikçiyi görenlerin durumu bildirmesi istenirken eşkali paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"1,80 boy, Normal ile iri arası vücut tipi, siyah kıyafetler ve sakallı"
Açıklamada ayrıca savcılık tarafından Geniş Kapsamlı Soruşturma Ekibi (TGO) kurulduğu kaydedildi.
İşte o afiş: