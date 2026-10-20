Çorum’un Alaca ilçesinde faaliyet gösterecek RED İç Giyim mağazası, düzenlenen törenle kapılarını açtı. İşletmeciliğini Çiğdem Yılmaz’ın üstlendiği mağazanın açılışına ilçe protokolü, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni ve katılımcılar sosyal medyada gündem oldu.

İLÇE PROTOKOLÜ AÇILIŞTA BULUŞTU

RED İç Giyim mağazasının açılış programında Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru yer aldı.

Törene ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Murat Odabaş, Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir katıldı. İşletme sahibi Çiğdem Yılmaz’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş da açılışta hazır bulundu.

AÇILIŞ KURDELESİNİ BELEDİYE BAŞKANI KESTİ

Duaların ardından RED İç Giyim mağazasının açılış kurdelesi, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve beraberindeki davetliler tarafından kesildi.

İŞLETME SAHİBİNE BOL KAZANÇ DİLEĞİ

Açılışta konuşulan temennilerde yeni işletmenin Alaca’nın ticari hayatına katkı sağlaması dile getirildi. Protokol üyeleri, işletme sahibi Çiğdem Yılmaz’a bol ve bereketli kazançlar diledi.