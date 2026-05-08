Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen ve temel gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, 2026 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 artışla ortalama 130,7 puan oldu. Bu yükselişle birlikte endeks, artış hızında yavaşlama görülse de üst üste üçüncü ayda da yukarı yönlü eğilimini korudu.



Nisan ayındaki artışta bitkisel yağlar, et ve tahıl fiyatlarındaki yükselişler etkili olurken, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki düşüşler bu artışı sınırladı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterirken, Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 18,4 altında kaldı.



Tahıl fiyatları nisan ayında mart ayına göre yüzde 0,8 artarak 111,3 puan seviyesine ulaştı. Bu artışta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuraklık ve Avustralya'da beklenen düşük yağışların buğday fiyatları üzerindeki baskısı temel rol oynadı. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle gübre fiyatlarının artması, çiftçilerin daha az gübre isteyen ürünlere yönelmesine ve buğday ekim alanlarının azalacağı beklentisine yol açtı. Mısır fiyatları ise Brezilya'daki hava koşulları ve güçlü etanol talebiyle yüzde 0,7 yükselirken, pirinç fiyatları artan üretim ve pazarlama maliyetleri nedeniyle yüzde 1,9 artış kaydetti.



Bitkisel yağ fiyat endeksi, nisan ayında yüzde 5,9 artışla 193,9 puana çıkarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Palm yağı fiyatları, biyoyakıt sektöründen gelen güçlü talep ve Güneydoğu Asya'daki düşük üretim endişeleriyle beşinci ayda da yükseldi. Soya, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarında da benzer şekilde artışlar görüldü.



Et fiyatları nisan ayında yüzde 1,2 artışla 129,4 puana ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Sığır eti fiyatları, Brezilya'daki sınırlı arz ve Çin'den gelen güçlü ithalat talebiyle zirveye çıktı. Domuz ve kümes hayvanları etlerinde de Avrupa Birliği'ndeki mevsimsel talep ve Brezilya'daki güçlü satışlar nedeniyle fiyat artışları yaşandı.



Süt ürünleri fiyat endeksi, Avrupa Birliği ve Okyanusya'daki bol süt arzının etkisiyle nisan ayında yüzde 1,1 gerileyerek 119,6 puan oldu. Özellikle tereyağı ve peynir fiyatlarında düşüşler görüldü. Şeker fiyatları ise Çin, Tayland ve Brezilya'daki olumlu üretim beklentileriyle yüzde 4,7 oranında azalarak 88,5 puana geriledi.