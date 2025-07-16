Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, Cosmopolitan Türkiye'nin yeni sayısına konuk oldu. Verdiği röportajda özel hayatında dair çarpıcı açıklamalar yapan Abdullah, babasının kendisine 'Sperm bankası' önerisinde bulunduğunu söyledi.

20 yaşından beri çocuk istediğini belirten Abdullah, gelecekteki çocukları için videolar çektiğini ifade etti. Sorunun sadece çocuk olmadığını belirten Abdullah ayrıca baba figürünün de önemli olduğunu söyledi.

BABASINDAN 'SPERM BANKASI' TAVSİYESİ

Babasının çocuk için, "Kızım, evlenmek zorunda değilsin" dediğini belirten Abdullah, çocuk konusunda kendisinden daha radikal olduğunu söyledi.

İlginç bir itirafta da bulunan ünlü oyuncu babasının, evlenmek yerine "Çocuk istiyorsan sperm bankasından da yapabilirsin. Nasıl istersen öyle yap" dediğini aktardı.

BABA ARAYIŞI DEVAM EDECEK

Çocuk sahibi olma konusunda her şeye okey olduğunu ifade eden Abdulllah, birkaç yıl daha baba arayışını sürdüreceğini ekledi. Abdullah ayrıca bir yanın da "Hâlâ tek başına olmalıyım" dediğini söyledi.