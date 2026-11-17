Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında yaptığı eleştirilerin ardından yaşanan tartışmaya yeniden değindi. Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk olan Abdullah, sözleri nedeniyle karşılaştığı tepkilere anlam veremediğini belirterek kendisine yöneltilen tehditlere isyan etti.

“BENİM BİR İNSANI SEVMEME HAKKIM YOK MU?”

Farah Zeynep Abdullah, daha önce sosyal medya hesabından Yılmaz Güney için “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu, bu paylaşımının arkasındaki nedenin Murathan Mungan'ın Güney hakkındaki övgü dolu sözlerini görmesi olduğunu açıkladı.

Güney'in sinemasına yönelik takdirle kişiliğinin yüceltilmesini birbirinden ayrı değerlendirdiğini belirten Abdullah, gördüğü tepkiler karşısında şaşkınlığını şu sözlerle anlattı:

“Tepkilere inanamadım. Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum”

Paylaşımının ardından saldırı ve tehditlerin sürdüğünü söyleyen oyuncu, düşüncelerinden geri adım atmayacağını da vurguladı:

“Hâlâ çok saldırıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu fanatizmdir. Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa 35 tane Altın Palmiye alsın. Bu kadar benim için.”

“BERGEN’İ DAHA ÖNCE HİÇ DİNLEMEMİŞTİM”

Farah Zeynep Abdullah, başrolünde yer aldığı ve Bergen'in hayatını konu alan filmle ilgili de açıklamalarda bulundu. Projeye dahil olmadan önce Bergen'i tanımadığını ve şarkılarını dinlemediğini söyleyen oyuncu, filmin galasında 'Erik Dalı' oynanması nedeniyle aldığı eleştirileri de hatırladı.

O dönem yaşanan tepkiler hakkında esprili bir yorum yapan Abdullah, “Çok güzel bir linçti. En sevdiğim linçim” dedi.

EVLİLİK İSTEMİYOR AMA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Özel hayatına ilişkin soruları da yanıtlayan 37 yaşındaki oyuncu, evliliğe sıcak bakmadığını ancak çocuk sahibi olmayı istediğini anlattı.

Abdullah, “Evlenmeyi o kadar düşünmüyorum ama çocuk istiyorum. 20 yaşımdan beri çocuklarıma videolar çekiyorum, bir şeyler yazıyorum. ‘Anneniz şu an 23 yaşında’ diye” ifadelerini kullandı.

Gelecekteki çocuklarına yıllardır seslendiğini belirten oyuncu, bu kayıtları tutarken Oriana Fallaci'nin 'Doğmamış Çocuğa Mektup' kitabından esinlendiğini de söyledi.