Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geçen ay üç çocuğunun annesi 13 yıllık eşi Melis Ülken ile tek celsede boşanmıştı. Çocukların velayetini Melis Ülken'in aldığı ortaya çıkmıştı.
Çiftin kararının ardındaki neden merak edilirken Gökhan Özoğuz'un Londra seyahatine çıktığı öğrenilmişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Gökhan Özoğuz'un oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Londra'da yakınlaştığı ve ikilinin arasındakinin aşka dönüştüğü söylendi.
Magazin gündemine oturan çiftin Londra'da bir ev tuttuğu ve beraber yaşamaya başladığı da iddialar arasında.