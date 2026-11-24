Büyük Okyanus'taki Palmyra Atolü'nde istilacı sıçanların 2011 yılında tamamen temizlenmesiyle birlikte, bölgedeki yerli Pisonia ağaçlarının sayısı on yıl içinde yüzde 5 bin (50 kat) artış gösterdi. Karadaki bitki örtüsünün hızla toparlanması, deniz kuşlarının geri dönmesini sağlayarak kıyı sularındaki besin zincirini canlandırdı ve dev manta vatozlarının ekosisteme geri dönmesiyle sonuçlandı.

İSTİLACI KEMİRGENLERİN TEMİZLENMESİYLE ORMANLAR TOYARLANDI

Adada uzun yıllar boyunca ekolojik dengeye zarar veren istilacı sıçanların 2011’de tamamen ortadan kaldırılması, yerli flora üzerindeki baskıyı kaldırdı. Sıçanlar tarafından tohumları ve filizleri kemirilen yerli Pisonia ağaçları, bu tehdidin ortadan kalkmasıyla hızla çoğaldı. Yapılan ölçümlerde, yerli orman örtüsünün on yıl içinde 50 katlık bir büyüme kaydettiği tespit edildi.

DENİZ KUŞLARININ GERİ DÖNÜŞÜ BESİN ZİNCİRİNİ TETİKLEDİ

Yeniden sıklaşan ve büyüyen ormanlar, bölgeyi terk etmiş olan yerli deniz kuşları için güvenli yuvalama alanları oluşturdu. Kuşların adaya yoğun şekilde geri dönmesiyle birlikte, geride bıraktıkları azot ve fosfor bakımından son derece zengin olan dışkıları toprakta birikti. Yağan yağmurlarla birlikte bu doğal besin maddeleri kıyı sularına ve lagünlere taşındı.

PLANKTON ARTIŞI DEV MANTA VATOZLARINI GERİ GETİRDİ

Karadan deniz suyuna karışan zengin besin maddeleri, kıyı ekosisteminde plankton ve mikroorganizma miktarında patlamaya yol açtı. Deniz kuşlarının gübresiyle beslenen denizel mikro yaşamın zenginleşmesi, dev manta vatozları gibi büyük deniz canlılarının ilgisini çekti. Besin arayışındaki manta vatozları, uzun bir aradan sonra Palmyra Atolü çevresindeki sulara kalabalık gruplar halinde geri döndü.

ZİNCİRLEME EKOLOJİK TOYARLANMANIN ÖRNEĞİ OLDU

Palmyra Atolü'nde yaşanan bu gelişmeler, kara ve deniz ekosistemlerinin birbirine ne kadar sıkı bağlarla bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tek bir istilacı türün ortadan kaldırılmasının, karadaki bitki örtüsünden denizdeki dev vatozlara kadar tüm yaşam zincirini nasıl olumlu yönde etkileyebileceği, bilim insanları tarafından başarılı bir ekolojik restorasyon örneği olarak kayda geçirildi.