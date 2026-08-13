Pasifik Okyanusu’nda yer alan Palau Adaları’na bağlı Ulong Adası’nda yürütülen ekolojik restorasyon çalışması, bilim insanlarını şaşırtan hızlı bir başarıya ulaştı. İstilacı farelerin adadan tamamen temizlenmesinden sadece bir yıl sonra, çevredeki mercan resiflerinin iyileşmeye başladığı ve balık popülasyonunda belirgin bir artış yaşandığı tespit edildi.

Times of India’da yer alan habere göre çalışma, istilacı kemirgenlerin ortadan kaldırılmasının deniz kuşları aracılığıyla karadan denize besin akışını yeniden başlattığını ve resif ekosistemlerini beklenenden çok daha kısa sürede canlandırdığını ortaya koyan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.

İstilacı türlerin yok edilmesiyle birlikte ada ekosisteminin en kritik unsurlarından biri olan deniz kuşları bölgeye kitleler halinde geri dönmeye başladı. Farelerin varlığını sürdürdüğü komşu kontrol adasıyla kıyaslandığında, Ulong Adası’ndaki kahverengi deniz kuşlarının sayısında yüzde 286, diğer türlerde ise yaklaşık yüzde 50 oranında artış kaydedildi.

Nesli tehlike altında olan Palau yer güvercininin de adaya dönerek yaygınlaşması, ekolojik toparlanmanın en somut göstergelerinden biri oldu. Okyanusta beslenip adaya yuva yapan kuşların bıraktığı ve "guano" olarak adlandırılan zengin dışkılar, yağmurlarla birlikte kıyı sularına taşınarak mercanları ve deniz yaşamını doğrudan besleyen hayati bir besin döngüsü oluşturdu.

FARELER BESİN BAĞINI KOPARIYOR

Bilim insanları, adanın toprağında ve çevre sularında azot seviyelerinin korunduğunu ve balık biyokütlesinin beklenenden çok daha erken bir süreçte yükselişe geçtiğini bildirdi. Dünya genelindeki ada ekosistemleri için en büyük tehditlerden biri sayılan istilacı fareler; kuş yumurtalarını ve yavrularını avlayarak deniz kuşlarının üremesini engelliyor, böylece okyanustan karaya ve karadan denize uzanan besin ağını koparıyordu.

Ulong’da elde edilen veriler, karasal restorasyonun denizaltı yaşamına doğrudan fayda sağladığını kanıtladı. Benzer bir ekolojik dönüşüm yakın zamanda Karayipler’deki Redonda Adası’nda da yaşanmış; fare ve yabani keçilerin temizlenmesiyle adadaki bitki örtüsü hızla yenilenmiş ve nadir bir kertenkele türünün nüfusu 13 katına çıkmıştı.