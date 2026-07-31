Evlerde sıklıkla karşılaşılan kemirgen sorununa karşı kimyasal içermeyen yöntemler arayan vatandaşlar için tarçının doğal bir fare kovucu olarak kullanılabileceği belirtildi. Mutfaklarda yaygın olarak bulunan bu baharatın, yoğun aroması sayesinde fareleri yaşam alanlarından uzak tuttuğu ifade edildi.

Evlerde bulunan yiyecek artıkları, açık çöp kutuları ve evcil hayvan mamalarının fareler için çekim merkezi oluşturduğu aktarılırken; kemirgenlerin kablo çiğneme, eşyalara zarar verme ve gıda maddelerini kirleterek hastalık taşıma riski oluşturduğu kaydedildi.



GÜÇLÜ KOKU KALKANI OLUŞTURUYOR

Uzmanlar, ev faresi gibi kemirgenlerin koku alma duyularının son derece gelişmiş olduğunu vurguladı. İnsanlar için hoş bir kokuya sahip olan tarçının yoğun aromasının, farelerin koku alma sisteminde baskı oluşturarak bir kalkan görevi gördüğü ve alan girmelerini engellediği ifade edildi.

FARKLI FORMLARDA KULLANILABİLİYOR

Tarçının toz, çubuk veya uçucu yağ şeklinde kullanılabildiği bildirildi. Baharatın dolap içlerine serpilmesi, köşe noktalarına yerleştirilmesi veya silme suyuna eklenerek yüzeylere uygulanması yöntemlerinin görünmez engeller oluşturduğu belirtildi.

Geleneksel zehir ve kapan gibi yöntemlere alternatif olarak sunulan bu uygulamanın; insan, evcil hayvan ve çevre sağlığı açısından güvenli, zehirsiz ve ekonomik bir yöntem olduğu kaydedildi.