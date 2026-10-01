Güney Georgia Adası’na geçmişte gemiler aracılığıyla ulaşan istilacı fareler, zamanla adadaki yerli kuşlar üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Kemirgenleri ortadan kaldırmak amacıyla geniş çaplı bir mücadele başlatıldı ve farklı bölgelerde zehirli yemler kullanıldı.
GEMİLERLE GELEN FARELER ADAYA YAYILDI
İstilacı kemirgenler, gemiler aracılığıyla adaya ulaştıktan sonra doğal yaşam alanlarına yayıldı. Farelerin özellikle yerde yuva yapan kuşlar açısından sorun oluşturması üzerine, adadaki kemirgen nüfusunun ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
FARELER NASIL ORTADAN KALDIRILDI?
Yıllara yayılan mücadele kapsamında kemirgenlerin bulunduğu geniş alanlara zehirli yemler bırakıldı. Çalışmaların ardından farelerin ortadan kaldırıldığı belirlenirken, adadaki yerli kuşların durumundaki değişim de takip edilmeye başlandı.
KUŞLAR YENİDEN ÇOĞALMAYA BAŞLADI
Farelerin yok edilmesinin ardından bazı yerli kuş türlerinin yeniden çoğaldığı gözlendi. Kemirgen baskısının ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle adada üreyen kuşların yaşam alanlarında yeniden görülmeye başladığı kaydedildi.
10 YIL SONRA NE DEĞİŞTİ?
Kemirgenlerle mücadele çalışmalarının ardından geçen yıllarda adadaki kuş popülasyonlarında artış gözlendi. Farelerin bulunmadığı bölgelerde bazı yerli kuşların yeniden yayılması, yürütülen takip çalışmalarında ortaya çıktı.
YILLAR SÜREN MÜCADELENİN ARDINDAN FARELER YOK OLDU
Güney Georgia Adası’nda geniş bir alanda yürütülen kemirgenlerle mücadele çalışması yıllarca devam etti. Farelerin ortadan kaldırılmasının ardından adanın doğal yaşamındaki değişimler takip edilirken, bazı yerli kuş türlerinin yeniden çoğalmaya başladığı belirlendi.