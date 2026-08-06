Farelerin çatı katı, bodrum, garaj ve depo gibi alanlara dadanmasına karşı doğal mücadele yöntemleri öne çıkıyor. Blikk’te yer alan habere göre uzmanlar, kimyasal ilaçlara veya tuzaklara başvurmadan önce kullanılmış kedi kumunun etkili bir caydırıcı olarak kullanılabileceğini belirtti.

AVCI KOKUSU KEMİRGENLERİ ULAŞILMAZ ALANLARA İTİYOR

Kemirgenlerin oldukça gelişmiş bir koku alma duyusuna sahip olduğu biliniyor. Yöntem, farelerin doğal avcıları olan kedilerin kokusunu algılayarak bu bölgelerden uzak durması esasına dayanıyor.

Uzmanlar, uygulamanın yapılması gereken aşamalarını sıraladı. Bir miktar kullanılmış kedi kumu çorap veya bez bir torbaya konularak dökülmeyecek şekilde sıkıca bağlanır. Hazırlanan torbalar; çatı katı, bodrum, garaj, kompost alanı çevresi ile binalara giriş sağlayabilecek delik ve çatlakların yakınına yerleştirilir.

Yöntemin etkisini kaybetmemesi için kedi kumunun birkaç günde bir yenilenmesi gerekiyor.

TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYABİLİR

İç mekanlara çoktan yerleşmiş kemirgen grupları için bu yöntemin tek başına çözüm sunmayabileceği ifade edildi. Binalardaki giriş açıklıklarının kapatılması, gıdaların erişilemeyecek şekilde muhafaza edilmesi ve yiyecek kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı.

İstilaya dönüşen durumlarda ise profesyonel ilaçlama veya tuzak yöntemlerine başvurulması gerektiği kaydedildi.