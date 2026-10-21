Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Porto, ligde sekiz maçın tamamını kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Francesco Farioli yönetimindeki ekip, sahasında PSV'ye yenilerek üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitimiyle tribünlerden tepki yükseldi. Porto taraftarları oyuncuları ve teknik ekibi yuhaladı. Maçın ardından takımın krizde olup olmadığı sorulan Farioli, soruya şaşırdığını belirtti.

'AMA PUANIMIZ YOK'

Farioli, ligdeki sonuçları hatırlatarak şunları söyledi: "Ligde lider olan ve derbi de dahil olmak üzere tüm maçlarını kazanan bir takımda krizden bahsetmek ve soruyu bu şekilde ele almak ilginç. Şampiyonlar Ligi'ne gelince, elbette daha fazlasını istiyoruz. Daha objektif bir analizde, daha fazla puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Ama puanımız yok. Sorumluluktan kaçmıyorum, elbette daha iyi yapmamız gereken şeyler var."

İtalyan teknik direktör, 15 ayda kendilerinden istenenlere kıyasla nispeten büyük bir sıçrama yaptıklarını savundu. Avrupa'nın zirvesiyle aralarında fark bulunduğunu belirten Farioli, bu farkı azaltmak istediklerini ifade etti.

Oyuncularının çabasından şüphe duymadığını dile getiren Farioli, ilk üç karşılaşmada birinci torbadan iki, ikinci torbadan bir takımla oynadıklarını hatırlattı. Bu maçların teorik olarak en zor karşılaşmalar olduğunu söyleyen teknik direktör, kalan beş maç için şu ifadeleri kullandı: "Elbette yol hala çok uzun ve önümüzde beş maç var ancak bir sonraki tura geçmek istiyorsak, bu dağı tırmanmaya başlamalıyız."

Farioli, öncelikle Gil Vicente maçını düşünmeleri gerektiğini de belirtti. Porto, Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmalarında sırasıyla Napoli, Feyenoord, Liverpool, Slavia Prag ve LASK Linz ile oynayacak.