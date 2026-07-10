Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yasal süre hatırlatması Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, yeni tip sürücü belgelerinin belirli bir kullanım ömrü olduğu ve belge üzerinde yer alan geçerlilik tarihlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Süresi dolan belgelerle trafiğe çıkılması durumunda yasal yaptırımlarla karşılaşılabileceği ifade edildi.

EHLİYET SINIFLARINA GÖRE GEÇERLİLİK SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

Yeni nesil sürücü belgelerinde geçerlilik süreleri, belgenin sınıfına göre değişiklik gösteriyor.

Mevzuata göre bazı ehliyet sınıfları için 5 yıllık bir geçerlilik süresi tanınırken, bazı sınıflarda bu süre 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücülerin, ehliyet kartlarının ön yüzünde yer alan son geçerlilik tarihini baz alması gerekiyor.

SÜRESİ DOLAN BELGELER HUKUKEN GEÇERSİZ SAYILACAK

Geçerlilik tarihi sona eren sürücü belgeleri hukuken geçerliliğini yitiriyor. Yetkililer, süresi biten ehliyetlerle trafiğe çıkılması halinde cezai işlem uygulanacağını ve mağduriyet yaşanmaması adına son gün yoğunluğuna kalmadan başvuru yapılması gerektiğini vurguluyor.

YENİLEME İŞLEMLERİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN YAPILIYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şunlardır:

-Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu sistemi üzerinden (Alo 199 veya internet sitesi) randevu alınması,

-Gerekli sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve değerli kağıt bedelinin yatırıldığına dair makbuzun hazırlanması,

-Randevu gününde ilgili nüfus müdürlüğüne başvurulması.

Herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmamak adına, kart üzerindeki tarihi yaklaşan tüm sürücülerin yenileme işlemlerini zamanında yapması önem arz ediyor.