Ser Araştırma, 11-12 Haziran tarihleri arasında, 26 İlde 2 bin 35 seçmenle CATİ (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

FARK 7 PUAN

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorulduğu soruya İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 47,5 olurken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,5 oldu.

İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki farkın yüzde 7 seviyesinde olduğu görüldü.

YAVAŞ FARKI 9 PUANIN ÜZERİNE ÇIKARDI

Katılımcılara ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasından hangisini seçecekleri de soruldu.

Katılımcıların yüzde 49,25'i Mansur Yavaş yanıtını verirken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,15 oldu.

Yavaş'ın yüzde 9,10 fark attığı görüldü.