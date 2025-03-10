TEAM Araştırma 20 Şubat tarihli anketinden son verileri paylaştı. Bu verilere göre CHP birinci parti çıkarken CHP'nin ön seçimde Cumhurbaşkanı aday adayı Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erdoğan'ı büyük farkla geride bırakıyor.

Ankete göre İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması durumunda İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 54, Erdoğan'ın ise yüzde 38.6 çıktı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Ankete katılanların yüzde 59'u erken seçime evet, yüzde 34'ü hayır dedi. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 7 oldu.

CHP'lilerin yüzde 87'si, DEM Partililerin yüzde 78'i, Zafer Partililerin yüzde 65'i, MHP'lilerin yüzde 28'si, AKP'lilerin yüzde 21'i erken seçim istiyor.

Erken seçim olursa yüzde 51.2'si Erdoğan'ın kaybedeceğini, yüzde 48.8'i kazanacağını düşünüyor.

ÖN SEÇİM KARARI DESTEKLENDİ

CHP'nin ön seçim kararını yüzde 59'u destekledi, yüzde 41'i soğuk baktı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 28.6 ile birinci, AKP yüzde 22.4 ile ikinci, MHP ve DEM Parti yüzde 6'şar ile üçüncü olurken Zafer Partisi yüzde 3.8, İYİ Parti yüzde 3.1 , YRP yüzde 2.4, TİP yüzde 1.5 ve Anahtar Parti de yüzde 1.2 oy alıyor.

MHP SEÇMENİNDEN FİRE

Erdoğan AKP seçmenini birleştirirken, MHP'den ise yüzde 36.3 fire veriyor. İmamoğlu ise CHP ve DEM Partilileri birleştiriyor. Zafer ve İYİ Partililerin çoğunluğunu alıyor.