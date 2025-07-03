Restoranlarda birçok müşteri, yemek sırasında garsondan peçete, limon dilimi, sos ya da kaşık gibi ek taleplerde bulunur. Bunların her biri kendi başına makul istekler olsa da sık sık ve ayrı ayrı istenmesi, garsonlar için büyük bir strese dönüşebiliyor.

BİRLEŞTİKÇE STRES YARATIYOR

New York Post'un haberine göre Utah'taki bir zincir restoranda çalışan garson Stephanie S., bu davranışın özellikle işin başındayken kendisini çok zorladığını belirtiyor:

"İşin başlarında bu durum beni çok rahatsız ediyordu. Her şeyin yavaşlamasına neden oluyordu. İnsanların fazla talepkar olduğunu düşünüyordum ve bu da beni fazlasıyla geriyordu."

Florida'da Asya füzyon mutfağı sunan bir restoranda çalışan Sarah S. ise bu alışkanlığın yoğun saatlerde adeta kabusa dönüştüğünü söylüyor:

"Özellikle akşam yemeği saatinde restoran doluyken birileri bu şekilde davranırsa, gerçekten insanlardan nefret edecek hale gelebiliyorum."

SORUN SADECE MÜŞTERİDE DEĞİL!

Texas'taki bir başka zincir restoranda çalışan April O. ise suçun yalnızca müşterilerde olmadığını düşünüyor:

"Bu durum, hem müşterinin ihtiyaçlarını önceden unuttuğunda hem de garsonun onları öngöremediğinde ortaya çıkıyor. İki taraf da dikkatli olursa sorun yaşanmaz."

Washington'daki bir aile restoranında çalışan Valerie P. de benzer görüşte:

"Ben özellikle kalabalık gruplarda ya da çocuklu ailelerde bu durumu önlemek için her ihtimale karşı önceden fazla çatal, kaşık, sos götürmeye çalışıyorum. Çünkü onlar genellikle peş peşe isteklerde bulunabiliyor."

Garsonlar, müşterilerin bu alışkanlıktan kaçınmak için önceden ihtiyaçlarını gözden geçirmesini öneriyor. Masada biri bir şey isterken diğerlerinin de ihtiyaçlarını sorgulaması, gereksiz servis trafiğini azaltıyor. Özellikle kalabalık gruplarda garson masaya geldiğinde herkesin isteğini tek seferde iletmesi, hem servis hızını artırıyor hem de çalışanların stresini azaltıyor.