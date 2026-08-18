Günümüz araçlarının ebatları sürekli büyürken otopark alanlarının boyutları yıllar öncesinin dar standartlarında kaldı. Çocuk koltuğunu yerleştirmek, eşya indirmek ya da sadece rahat kapı açabilmek için aracını çizgiye yakın park eden sürücüler için tehlike çanları çalıyor.

6 BİN 490 TL CEZA KESİLDİ

İngiltere’de bir sinema otoparkında yaşanan olayda, sürücü aracının sol ön tekerleğiyle park çizgisinin yarısına temas etti. Araç iki kişilik yere taşmamasına rağmen "park alanının tamamen içinde olmadığı" gerekçesiyle 100 sterlin (6 bin 490 TL) ceza kesildi. İtirazı değerlendiren şirket yetkilileri, "Çizginin üzerine basmak, sınırların dışına çıkmaktır" diyerek son noktayı koydu.

BELEDİYELER DE ACIMIYOR

Dünyanın birçok bölgesinde yerel yönetimler bu kuraldan taviz vermiyor. Başka bir aracın hatalı park etmesi yüzünden zorlansanız dahi, tekerleğinizin çizgiye değmesi ceza yemenize yetiyor. Gateshead Belediyesi uyararak, yanınızdaki araç yüzünden sığamasanız bile aracınızın tamamı sınırların içinde kalmıyorsa o alanı kullanamayacağınızı vurguluyor. Burada tek bir tekerleğin dışarıda kalması 50 sterlinle (3 bin 245 TL) cezalandırılıyor. Luton Belediyesi de benzer şekilde çizgi ihlallerine 50 sterlin ceza uyguluyor; ancak bu miktar 14 gün içinde ödenirse 25 sterline (1 bin 622 TL) düşüyor.

TÜRKİYE'DE DE AYNI RİSK VAR

Benzer bir mantık Türkiye’deki otoparklar ve yol kenarları için de geçerli. Karayolları Trafik Kanunu’na göre, otoparklarda belirlenen çizgilerin dışına park etmek ya da tekerleği çizginin üzerine taşırarak başka bir alanın kullanımını kısıtlamak hatalı park sayılıyor. Özel AVM'lerde ve belediye otoparklarında yapılan bu tür ihlaller, sadece para cezasıyla kalmayıp aracın çekiciyle çekilmesine kadar uzanabiliyor.

Tuzak gibi görünen bu kurala karşı uzmanların uyarısı net: Otopark tamamen boş bile olsa, tekerleklerinizin beyaz çizginin tam ortasında kaldığından emin olmadan aracınızın başından ayrılmayın.