İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesinde vatandaşların cüzdan ve telefonlarını hedef alan yankesicilik olaylarının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma yürüttü.

Bölgede 20 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde peş peşe yaşanan yankesicilik vakaları üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği sokaklardaki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan saha araştırmaları ve onlarca saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi neticesinde, her iki hırsızlık eylemini de aynı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Görüntülerden kimlik tespiti yapan ekipler, şüphelinin daha önceden benzer suçlardan 10 ayrı kaydı bulunan 36 yaşındaki H.D. olduğunu belirledi. Güven timleri, kalabalık noktalarda vatandaşların dalgınlığından faydalanarak hırsızlık yapan şahsın yakalanması için fiziki takip başlattı.

TRAMVAY DURAĞI ÇEVRESİNDE YAKALANDI

Takibi sürdüren polis ekipleri, şüpheli H.D.’yi 28 Ekim tarihinde Aksaray Tramvay Durağı civarında düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlının hırsızlık anlarının da çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildiği belirlendi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan H.D., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.