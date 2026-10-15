Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansıyla tanınan Esra Bilgiç, yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü pastasının başında çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncuya, sevgilisi DJ ve prodüktör Faruk Sabancı'dan da romantik bir mesaj geldi. “İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM” 32 yaşına giren Esra Bilgiç, doğum günü pastasının mumlarını üflediği anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, gönderisine “Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim” notunu düştü. Faruk Sabancı da sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak Bilgiç'in doğum gününü kutladı. Sabancı, paylaşımına “İyi ki doğdun aşkım” notunu ekledi. İTALYA TATİLİNDEN KARELER PAYLAŞMIŞLARDI Öte yandan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, doğum gününden üç gün önce İtalya tatillerinden fotoğraflar paylaşmıştı. Venedik'te tatil yapan çift, karelerine “Hayaller suyun üzerinde uçuyor” notunu düşmüştü. İkilinin romantik tatil paylaşımları, doğum günü kutlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.