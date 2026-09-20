Oyuncu Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın birlikteliği devam ediyor. Çift Marmaris'te tatil yaparken Bilgiç, sosyal medya hesabından peş peşe fotoğraflarını paylaşmayı sürdürdü. Sabancı ise sevgilisinin paylaşımlarına kayıtsız kalmadı.
SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Esra Bilgiç, tatilinden farklı anları takipçileriyle paylaştı. Denizde ve plajda güneşlenirken çekilen karelerini yayınlayan oyuncu, tatil sırasında makyajını ve kişisel bakımını yaptığı anları da fotoğrafladı.
Bilgiç'in gri elbisesi, yüzüğü ve kullandığı çantalarla verdiği pozlar da sosyal medyada ilgi gördü. Paylaşımlar 120 binden fazla beğeni alırken, Faruk Sabancı da sevgilisinin fotoğraflarını beğendi.
ÇANTASININ FİYATI DİKKAT ÇEKTİ
Esra Bilgiç'in tatil stilinde kullandığı Christian Dior Lady D-Joy çanta da paylaşımlardaki dikkat çeken detaylardan biri oldu. Dior'un ikonik modellerinden biri olan çantanın farklı versiyonlarının fiyatları oldukça geniş bir aralıkta değişiyor.
Modelin yaklaşık 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtiliyor.
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TATİLDEN TAVERNA GECESİNE
Bilgiç, tatil boyunca farklı kombinleriyle verdiği pozları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun özellikle sevdiği elbisesiyle çekildiği fotoğraflar da sosyal medya hesabında yer aldı.
Çiftin Marmaris tatili sırasında bir taverna gecesine katıldığı da öğrenildi. Esra Bilgiç'in tatil paylaşımlarında tercih ettiği parçalar ve çiftin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.
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