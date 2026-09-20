ÇANTASININ FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Esra Bilgiç'in tatil stilinde kullandığı Christian Dior Lady D-Joy çanta da paylaşımlardaki dikkat çeken detaylardan biri oldu. Dior'un ikonik modellerinden biri olan çantanın farklı versiyonlarının fiyatları oldukça geniş bir aralıkta değişiyor.

Modelin yaklaşık 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtiliyor.