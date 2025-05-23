

9 aydır oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan Faruk Sabancı, önceki gün Karaköy'de bir etkinlikte DJ'lik yaptı.

Çıkışta muahbirlerin sorularını yanıtlayan Sabancı'nın yeni imajı dikkat çekti.

Sevgilisinin isteğini kırmayıp bıyık bırakan Sabancı "Bıyıkta çok yeniyim. Yorumlara ve eleştirilere açığım. Beğenenler de oluyor, beğenmeyenler de. Rahmetlik babama da benzedim. Esra, 'Sana bıyık gider' dedi ben de bıyık bıraktım. Bıyıkta çok yeniyim. Yorumlara ve eleştirilere açığım. Beğenenler de oluyor, beğenmeyenler de. Rahmetli babama da benzedim" dedi.

Bu arada sosyetik DJ, "Güzel giden bir ilişkiniz var. Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Esra ile güzel giden bir ilişkimiz var. Tabii ki, doğru zamanda ben de bir aile kurmak istiyorum" yanıtını verdi.

Faruk Sabancı'nın babası Mehmet Sabancı 2004'te ölmüştü.