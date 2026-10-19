Oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın dolu dizgin aşkı devam ediyor. 32 yaşına giren Bilgiç'in doğum gününü kutlayan Sabancı, sevgilisi için özel olarak hazırlattığı hediyeyle romantik bir sürprize imza attı.

KAPALIÇARŞI'NIN USTASINA ÖZEL BİLEKLİK YAPTIRDI

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç için Kapalıçarşı'nın önemli ustalarından birine özel bir bileklik yaptırdı. Sabancı ailesi için de özel çalışmalar yaptığı belirtilen ustanın hazırladığı bileklik, Bilgiç'in doğum günü hediyesi oldu.

Özenle hazırlanan hediye, oyuncunun yeni yaşını daha da özel kılarken Sabancı'nın romantik jesti de dikkat çekti.

“İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM”

Faruk Sabancı, sevgilisi Esra Bilgiç ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “İyi ki doğdun aşkım” notunu düştü.

Ünlü DJ'in paylaşımı kısa sürede ilgi görürken çiftin mutlu birlikteliği bir kez daha gündeme geldi. Sabancı'nın doğum günü mesajını özel olarak hazırlattığı bileklikle taçlandırması, romantik kutlamanın öne çıkan ayrıntısı oldu.