FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda İskoçya ile Fas takımları, ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough şehrinde bulunan Boston Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi Fas tek golle kazandı. Henüz 2. Dakikada Saibari, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı ve Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

TURNUVANIN EN ERKEN GOLÜ

Saibari’nin 71'inci saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

İlk yarıyı 1-0 üstün tamamlayan Fas, ikinci yarıda da skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrılarak gruptaki ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Fas, Brezilya beraberliğinin ardından puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Haiti'yi 1-0 mağlup eden İskoçya ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.