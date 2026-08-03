İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte’de (Ceuta) yaşanan kitlesel göç hareketi büyük ölçüde sona erdi. İspanya’ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73 bin 500’ünün Fas’a döndüğü tahmin edilirken 72 kişinin boğulup can verdiği belirtildi.

Böyle uğurlandılar.

Otobüslere binerek ayrıldıkları Fas’a dönenler ise sert müdahalelerle karşılaştı. Fas’ta sınırda bekleyen bir askerin, yüzerek karaya ulaşan ve bir tepeyi tırmanan göçmeni elindeki devasa bir taşla durdurmaya çalıştığı görüldü.

Böyle beklediler.

ABD ‘TEHLİKELİ’ UYARISI YAPTI

Yaklaşık 84 bin nüfuslu Sebte’ye düzensiz göç sonrası yaşanan siyasi kriz ise derinleşti. İtalya, İspanya’dan gelen yolculara yönelik kontrolleri yeniden uygulamaya koydu.

Böyle karşılandılar.

ABD, Fas’tan Sebte’ye düzensiz göçmen akışının “öngörülemeyen ve tehlikeli” güvenlik durumlarına yol açabileceği uyarısında bulunularak, bölge için seyahat uyarısının 3. seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Avrupa Birliği üyesi 22 ülke acil tedbirler talep ederken, AB içişleri bakanları yarın olağanüstü toplanacak.

İspanya geleni geri gönderiyor.

Egemenlik kavgası var!

Fas’tan Sebte’ye ani kitlesel göçe dair resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar, Fas’ın göçmenleri diplomatik baskı aracı olarak kullandığı görüşünde. 1956’da bağımsızlığını kazanan Fas, o günden beri İspanya toprağı olan Sebte üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor.

Bariyerler tam sınıra yerleştirildi.

Geç uyandılar denize bariyer çektiler

İspanya, Sebte’ye göçmen geçişini engellemek için denize 500 metrelik yüzer bariyer kurdu. Bariyer yardımıyla göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtiydi.

Bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimi bulduğu, su altında da 1 metre derinlikte olduğu açıklandı. Madrid yönetimi, göç girişimlerinin artması üzerine bölgeye asker de gönderdi.