Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’nın Fas'ı 2-0 yenmesinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra başta olmak üzere birçok Avrupa kentinde hareketli saatler yaşandı.

Perşembe gecesi Londra'nın merkezindeki Edgware Road'da toplanarak trafiği kapatan Faslı taraftarlar ile polis arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Londra Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, Edgware Road'da toplanan kalabalığın havai fişek patlattığı ve polise yabancı maddeler fırlattığı belirtildi.

Çatışma sırasında başına cam şişe isabet eden bir polis memuru, kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Olayların büyümesi üzerine bölgeye ek ekipler sevk edilirken, çevreye zarar veren gruptan 4 kişi şiddet içerikli kamu düzenini bozma suçundan gözaltına alındı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, onlarca çevik kuvvet polisinin kırık camlar ve çöpler arasında ilerlediği, göstericilerin ise polise sis bombası ve şişeler fırlattığı görüldü.

Olayların ardından kalabalık dağıtılırken, yol saat 01.00 sularında yeniden trafiğe açıldı. Polis, güvenlik kamerası ve sosyal medya görüntülerini inceleyerek sorumluları adalete teslim edeceğini duyurdu.

AVRUPA'YA KENTLERİNE SIÇRADI

Dünya Kupası maçının ardından benzer olaylar Avrupa'nın diğer ülkelerine de sıçradı.

Hollanda'nın Amsterdam kentinde çevik kuvvet polisleri konuşlandırılırken, sokaklarda büyük bir yangın çıkarıldığı ve bir kişinin park halindeki araca sandalye fırlattığı anlar kameralara yansıdı.

Lahey kentinde de yaralanmalar olduğu bildirildi. Rotterdam'da ise taraftarlar sokaklarda yürüyüş yaparak emniyet güçlerine yumurta fırlattı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de taraftar gruplarının havai fişek patlatarak sloganlar attığı aktarıldı.

Paris'te Beklenen Olaylar Yaşanmadı, Kutlama Havası Hakim Oldu Maç öncesinde geniş çaplı olayların yaşanabileceği ihtimali üzerine Fransa genelinde yaklaşık 20 bin polis görevlendirildi.

Başkent Paris'te de yoğun güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, korkulan şiddet olayları yaşanmadı.

Şehirde taşkınlık yerine şenlik havası hakim oldu. Karşılaşma sonrasında Fransız ve Faslı taraftarlar Champs-Élysées Caddesi'nde bir araya gelerek korna sesleri eşliğinde birlikte kutlama yaptı.

Fransız basınına konuşan bir Fas taraftarı, kaybetmiş olsalar bile kutlamalara devam ettiklerini ifade etti.