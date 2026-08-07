Cuma günü, Fas’tan yamaç paraşütüyle İspanya’nın Kuzey Afrika’daki Ceuta bölgesi’ne girmeye çalışırken denize düşen genç bir göçmen hayatını kaybetti.

İspanyol EFE haber ajansı, Sivil Muhafız kaynaklarına atıfta bulunarak, Ceuta’nın kuzey sınırı yakınlarında meydana gelen olayın ardından görevlilerin Sahra Altı Afrika kökenli genç göçmenin cesedini sudan çıkardığını bildirdi.

Olay, yerel saatle sabah 08:00 civarında meydana geldi; görevliler, Fas sınırına yakın Benzu çevresindeki dağlardan yamaç paraşütüyle şehre ulaşmaya çalışan bir kişiyi fark etti.

İlk bulgulara göre, göçmen görünüşe göre Ceuta’nın kuzey sınırına yakın bir alana inmeye çalışıyordu ancak yamaç paraşütünün kontrolünü kaybetti ve denize düştü.

Rapora göre, Sivil Muhafız görevlileri göçmenin hala hayatta olabileceğini düşünerek hızla bölgeye intikal ettiler, ancak göçmenin hayatını kaybettiğini tespit ettiler.

Cesedi daha sonra Sivil Muhafız Deniz Hizmetleri’nin tesislerine nakledildi.

EFE, bunun yamaç paraşütüyle Ceuta’ya girmeye çalışan bir göçmenin kaydedilen ilk ölüm vakası olduğunu belirtti.

Sivil Muhafızlar, özellikle geçen yıldan bu yana Sahra Altı Afrikalı göçmenlerin yamaç paraşütüyle bu bölgeye ulaşmaya yönelik birkaç münferit girişimini kayda geçirdi.

Ayrıca, yetkililerin göçmenlerin ekipmanı kullanma konusundaki sınırlı deneyimleriyle ilişkilendirdiği birkaç kaza da bildirildi.