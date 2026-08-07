İspanya hükümeti, geçen hafta Ceuta’da yaşanan göç krizi nedeniyle askıya alınan Schengen Anlaşması’nın askıya alınmasını kaldırması için İtalya’ya iki günlük bir süre tanıdı.
İspanya hükümetindenm yapılan açıklamada “İtalyan hükümetini kararını geri alması, kontrollere son vermesi ve İspanyol vatandaşlarına diğer tüm Avrupa vatandaşları gibi davranması için çağırıyoruz. 9 Ağustos Pazar günü sonuna kadar bunu yapmazsa, İspanya vatandaşlarının çıkarlarını ve haysiyetini korumak için orantılı önlemler almak zorunda kalacaktır" denildi.
İtalya'nın son yıllarda en fazla kaçak sınır geçişi kaydedilen AB ülkesi olduğunu da ekledi.
İtalya, geçen Cuma günü, Fas'tan İspanya'nın özerk şehri Ceuta'ya yaklaşık 70 bin göçmenin girişinin ardından ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı.
NE OLMUŞTU?
text = """CEUTA, İspanya — Kuzey Afrika kıyısında yer alan küçük İspanyol eksklavı Ceuta, Avrupa ile Afrika arasındaki derin sosyal ve jeopolitik fay hatlarının en belirgin simgesi haline geldi. Son yıllarda binlerce düzensiz göçmenin dalgalı denizleri aşarak ya da yüksek sınır tellerini zorlayarak bölgeye sığınması, yalnızca insani bir trajediyi değil, aynı zamanda Madrid ile Rabat arasındaki hassas diplomatik dengeleri sarsan uluslararası bir krizi tetikledi.
Krizin merkezinde, ekonomik çöküş ve istikrarsızlıktan kaçan binlerce gencin Avrupa toprağına adım atma arzusu yatıyor. Fas makamlarının zaman zaman sınır denetimlerini esnetmesi, göç dalgasının insani bir boyuttan çıkıp jeopolitik bir koz olarak kullanıldığı tartışmalarını alevlendirdi. İspanya bölgedeki askeri varlığını artırıp hızlı sınır dışı mekanizmalarını devreye sokarken, insan hakları örgütleri ise Avrupa’nın kapısındaki bu müdahalelerin uluslararası hukuku ihlal ettiği uyarısında bulunuyor.
Ceuta, bugün sadece bir sınır noktası değil; Avrupa Birliği’nin göç politikasındaki çıkmazının ve Afrika’daki çaresizliğin somut bir yansımasıdır."""
print("Length with spaces:", len(text))
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text = """CEUTA, İspanya — Kuzey Afrika kıyısındaki İspanyol toprağı Ceuta, Avrupa ile Afrika arasındaki jeopolitik Fay hatlarının en belirgin simgesi haline geldi. Binlerce düzensiz göçmenin denizi yüzerek veya sınır tellerini tırmanarak bölgeye akın etmesi, sadece derin bir insani trajediyi değil, Madrid ile Rabat arasındaki hassas diplomatik dengeleri sarsan küresel bir krizi tetikledi.
Krizin merkezinde, ekonomik çöküşten kaçan gençlerin Avrupa toprağına ulaşma arzusu yatıyor. Fas makamlarının zaman zaman sınır denetimlerini esnetmesi, göçün siyasi bir koz olarak kullanıldığı tartışmalarını alevlendirdi. İspanya bölgedeki askeri varlığını artırıp hızlı geri gönderme adımları atarken, insan hakları örgütleri ise bu müdahalelerin uluslararası hukuku ihlal ettiği uyarısında bulunuyor.
Ceuta, bugün sadece askeri önlemlerle korunan bir sınır değil; Avrupa Birliği’nin göç politikasındaki derin tıkanıklığın ve Kuzey Afrika’daki insani çaresizliğin somut bir yansıması olarak varlığını sürdürüyor."""
print("Length with spaces:", len(text))
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text = """CEUTA, İspanya — Kuzey Afrika kıyısındaki İspanyol toprağı Ceuta, Avrupa ile Afrika arasındaki jeopolitik fay hatlarının en belirgin simgesi haline geldi. Binlerce düzensiz göçmenin denizi yüzerek veya sınır tellerini tırmanarak bölgeye akın etmesi, sadece derin bir insani trajediyi değil, Madrid ile Rabat arasındaki hassas diplomatik dengeleri sarsan küresel bir krizi tetikledi.
Krizin merkezinde, ekonomik çöküşten kaçan gençlerin Avrupa toprağına ulaşma arzusu yatıyor. Fas makamlarının zaman zaman sınır denetimlerini esnetmesi, göçün siyasi bir koz olarak kullanıldığı tartışmalarını alevlendirdi. İspanya bölgedeki askeri varlığını artırıp hızlı geri gönderme adımları atarken, insan hakları örgütleri ise bu müdahalelerin uluslararası hukuku ihlal ettiği uyarısında bulunuyor.
Ceuta, bugün sadece askeri önlemlerle korunan bir sınır değil; Avrupa Birliği’nin göç politikasındaki derin tıkanıklığın ve Kuzey Afrika’daki insani çaresizliğin somut bir yansıması olarak varlığını sürdürüyor."""
print("Length with spaces:", len(text))
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İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta, Fas sınırından karaya ve denize geçiş yapan binlerce düzensiz göçmenin bölgeye ulaşmasıyla Avrupa'yı sarsan bir krizin odağı oldu.
Mayıs 2021’de sınır kontrollerinin esnetilmesiyle 8.000’den fazla kişi yüzerek veya çitleri aşarak Ceuta’ya giriş yaptı.
Olay, İspanya ile Fas arasındaki diplomatik gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşandı.
İspanya’nın, Batı Sahra’daki Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’yi tedavi amacıyla kabul etmesi Rabat yönetiminin tepkisini çekti.
Göçmen dalgasının ardından İspanya hükümeti bölgeye askeri birlikler ve zırhlı araçlar sevk ederek sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı.
İspanyol yetkililer, ikili geri kabul anlaşmaları doğrultusunda sığınma talebi bulunmayan yetişkinlerin büyük kısmını Fas’a iade etti.
Refakatsiz çocuk göçmenler ise yasal prosedürler kapsamında koruma altına alındı. Sınır hattında alınan ek güvenlik önlemleriyle geçişler kontrol altına alındı.