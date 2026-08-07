İspanya hükümeti, geçen hafta Ceuta’da yaşanan göç krizi nedeniyle askıya alınan Schengen Anlaşması’nın askıya alınmasını kaldırması için İtalya’ya iki günlük bir süre tanıdı.

İspanya hükümetindenm yapılan açıklamada “İtalyan hükümetini kararını geri alması, kontrollere son vermesi ve İspanyol vatandaşlarına diğer tüm Avrupa vatandaşları gibi davranması için çağırıyoruz. 9 Ağustos Pazar günü sonuna kadar bunu yapmazsa, İspanya vatandaşlarının çıkarlarını ve haysiyetini korumak için orantılı önlemler almak zorunda kalacaktır" denildi.

İtalya'nın son yıllarda en fazla kaçak sınır geçişi kaydedilen AB ülkesi olduğunu da ekledi.

İtalya, geçen Cuma günü, Fas'tan İspanya'nın özerk şehri Ceuta'ya yaklaşık 70 bin göçmenin girişinin ardından ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı.

NE OLMUŞTU?

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta, Fas sınırından karaya ve denize geçiş yapan binlerce düzensiz göçmenin bölgeye ulaşmasıyla Avrupa'yı sarsan bir krizin odağı oldu.

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Mayıs 2021’de sınır kontrollerinin esnetilmesiyle 8.000’den fazla kişi yüzerek veya çitleri aşarak Ceuta’ya giriş yaptı.

Olay, İspanya ile Fas arasındaki diplomatik gerilimin yükseldiği bir dönemde yaşandı.

İspanya’nın, Batı Sahra’daki Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’yi tedavi amacıyla kabul etmesi Rabat yönetiminin tepkisini çekti.

Göçmen dalgasının ardından İspanya hükümeti bölgeye askeri birlikler ve zırhlı araçlar sevk ederek sınır güvenliğini üst seviyeye çıkardı.

İspanyol yetkililer, ikili geri kabul anlaşmaları doğrultusunda sığınma talebi bulunmayan yetişkinlerin büyük kısmını Fas’a iade etti.

 Refakatsiz çocuk göçmenler ise yasal prosedürler kapsamında koruma altına alındı. Sınır hattında alınan ek güvenlik önlemleriyle geçişler kontrol altına alındı.