İspanya hükümeti, geçen hafta Ceuta’da yaşanan göç krizi nedeniyle askıya alınan Schengen Anlaşması’nın askıya alınmasını kaldırması için İtalya’ya iki günlük bir süre tanıdı.

İspanya hükümetindenm yapılan açıklamada “İtalyan hükümetini kararını geri alması, kontrollere son vermesi ve İspanyol vatandaşlarına diğer tüm Avrupa vatandaşları gibi davranması için çağırıyoruz. 9 Ağustos Pazar günü sonuna kadar bunu yapmazsa, İspanya vatandaşlarının çıkarlarını ve haysiyetini korumak için orantılı önlemler almak zorunda kalacaktır" denildi.

İtalya'nın son yıllarda en fazla kaçak sınır geçişi kaydedilen AB ülkesi olduğunu da ekledi.

İtalya, geçen Cuma günü, Fas'tan İspanya'nın özerk şehri Ceuta'ya yaklaşık 70 bin göçmenin girişinin ardından ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek serbest seyahat anlaşmasını askıya aldı.

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