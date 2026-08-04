ABD'de çok sayıda restoran zincirini bünyesinde bulunduran Fat Brands'in aylardır devam eden iflas sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. Restaurant Business’ta yer alan habere göre ABD İflas Mahkemesi, şirketin tasfiye ve yeniden yapılandırma planını onaylayarak alacaklılarla yürütülen sürecin uygulanmasına izin verdi.

HUKUKİ SÜREÇLERİN DE ÖNÜ AÇILDI

Mahkeme kararıyla birlikte şirketin eski CEO'su Andy Wiederhorn hakkında açılabilecek olası davaların finansmanı için de kaynak ayrılması kararlaştırıldı. Böylece şirketin mali yeniden yapılanmasının yanı sıra hukuki süreçlerin de önü açılmış oldu.

MARKALAR EL DEĞİŞTİRDİ

Fat Brands'in yeniden yapılandırılması kapsamında mayıs ayında şirketin varlıkları büyük ölçüde alacaklılara devredildi. Borcun önemli bölümü öz sermayeye çevrilirken, grubun önde gelen restoran markaları da farklı yatırımcıların kontrolüne geçti.

4 AYRI GRUBA DEVREDİLDİ

Twin Peaks markası tahvil sahiplerinden oluşan ayrı bir gruba devredilirken, ilerleyen dönemde franchise işletmecilerine satılması planlanıyor. Hot Dog on a Stick markası 8 milyon dolar karşılığında Amazing Brands'e, Elevation Burger ise 2,5 milyon dolara Kuveyt merkezli bir şirkete satıldı.

SATIN ALMALAR BORÇ YÜKÜNÜ BÜYÜTTÜ

Fat Brands, ocak ayında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık borç nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin mali yükünün önemli kısmı, 2021-2023 yılları arasında gerçekleştirdiği finansman işlemlerinden kaynaklandı. Bu kaynak, Twin Peaks, Johnny Rockets, Fazoli's, Round Table Pizza ve Hot Dog on a Stick gibi restoran zincirlerinin satın alınmasında kullanılmıştı.

RESMEN YENİ BİR AŞAMAYA GİRİLDİ

Mahkemenin son kararıyla birlikte şirketin yeniden yapılanma süreci resmen yeni bir aşamaya girerken, markaların el değiştirmesiyle Fat Brands'in mevcut yapısı da büyük ölçüde sona ermiş oldu.