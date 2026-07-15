KFC'nin çatı şirketi Yum! Brands'ın yayımladığı resmi raporlara göre, zincir restoran markası Ocak 2025-Mart 2026 döneminde ABD'de 207 restoranını sessiz sedasız kapattı. Bu kapanışların 161'i 2025 yılı boyunca, 46'sı ise 2026'nın ilk çeyreğinde oldu.

Aynı süreçte açılan yeni şubeler de hesaba katıldığında, şirketin ABD'deki net restoran sayısı 187 azalış gösterdi.

KFC ABD PAZARINDA KÜÇÜLÜYOR

Farklı veri kaynakları da KFC'nin ABD pazarındaki küçülmesine işaret ediyor. Yerel arama görünürlüğü platformu Local Falcon'un analizine göre, 15 Temmuz 2025-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında en az 312 KFC restoranı faaliyetini sonlandırdı.

Şirketin resmi mağaza bulucu verileri de benzer bir tablo ortaya koydu. Buna göre, 14 Temmuz 2025'te 4 bin 89 olan ABD'deki KFC restoranı sayısı, 14 Temmuz 2026 itibarıyla 3 bin 784'e gerileyerek yaklaşık 305 şubelik bir düşüş kaydetti.

Diğer yandan ScrapeHero verileri, Mayıs 2025 ile Mayıs 2026 arasında restoran sayısının 4 bin 110'dan 3 bin 943'e düştüğünü ve bu dönemde net 167 restoranın kapandığını gösterdi. Bu veriler, KFC'nin ABD operasyonlarında son bir yılda belirgin bir küçülme yaşandığını ortaya koyuyor.

UZMANLARDAN GOOGLE HARİTALARDAKİ KONUM İÇİN UYARI

Uzmanlar, Google Haritalar verileri üzerinden yapılan analizlerin restoran kapanış sayılarını gerçekte olduğundan daha yüksek gösterebileceği uyarısında buludu.

Bunun en büyük nedeni, adres değiştiren restoranların Google tarafından zaman zaman "kalıcı olarak kapandı" şeklinde işaretlenmesi yer alıyor.

Ayrıca otomatik veri toplama sistemlerinde önbellekte tutulan eski kayıtların kullanılmaya devam etmesi de veriler arasında tutarsızlıklara ve kapanış sayılarının olduğundan fazla görünmesine yol açabiliyor.

KFC ROTAYI DEĞİŞTİ

KFC, ABD pazarında küçülme stratejisi uygularken uluslararası pazarda büyümesini hız kesmeden devam ettirdi.

Yum! Brands verilerine göre şirket, 2025'te ABD dışındaki pazarlarda 2 bin 971 yeni restoran açtı. Büyümesini 2026'da da sürdüren zincir, yılın ilk çeyreğinde küresel ağına 643 yeni restoran daha ekledi.

KFC Global Üst Yöneticisi (CEO) Scott Mezvinsky, markanın dünya genelindeki büyüklüğünün ABD'de yeterince bilinmediğini ileri sürdü.

Mezvinsky, özellikle Avrupa pazarında KFC'nin daha modern bir restoran konseptiyle büyümesini sürdürdüğünü ve uluslararası pazarlardaki genişleme stratejisinin güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

KAPANMALAR ZAYIFLAMA İŞARETİ DEĞİL

Sektör temsilcileri, KFC'nin yüzlerce restoranını kapatmasının şirketin güç kaybettiği anlamına ifade etmediğini belirtti.

Black Box Intelligence Başkan Yardımcısı Victor Fernandez, düşük performans gösteren restoranların kapatılmasının büyük zincirler için stratejik bir karar olduğunu ifade etti.

Fernandez'e göre bu yaklaşım, şirketlerin sermaye, yönetim ve pazarlama kaynaklarını daha verimli kullanmalarına ve bu kaynakları büyüme potansiyeli daha yüksek lokasyonlara yönlendirmelerine imkan tanıyor.

GELİRİN BÜYÜK BİR KISMI ABD DIŞINDAN GELDİ

Yum! Brands'ın paylaştığı verilere göre, KFC'nin küresel sistem satışları 2025 yılında 34,4 milyar dolardan 36,4 milyar dolara yükseldi.

Şirketin gelir dağılımı ise büyümenin ağırlıklı olarak uluslararası pazarlardan geldiğini ortaya koydu. Toplam sistem satışlarının yalnızca yüzde 13'ü ABD'den elde edilirken, yüzde 27'si Çin'den, yüzde 12'si ise Avrupa'dan sağlandı. Bu tablo, KFC'nin büyümesinde küresel pazarların belirleyici rol oynadığını gösterdi.

KFC NE KADAR BÜYÜDÜ?

2025 yılında ABD satışları yüzde 3 gerilerken, diğer bölgelerde büyüme devam etti:

Çin: yüzde 6

Avrupa: yüzde 5

Asya: yüzde 9

Latin Amerika: yüzde 12

Birleşik Krallık: yüzde 7

Ortadoğu/Türkiye/Kuzey Afrika: yüzde 8

Afrika: yüzde 10

Kanada: yüzde 7

Hindistan: yüzde 9

KFC'DEN BÜYÜME HAMLESİ

Şirket yönetimi, dünya genelinde yaklaşık 34 bin restorana sahip olan KFC'nin uzun vadede 75 bin restorana ulaşabilecek büyüme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

Yönetim, ABD'deki restoran kapanışlarının bir geri çekilme stratejisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şirketin odağının büyüme potansiyeli daha yüksek olan uluslararası pazarlara yönelmek olduğunu belirtti.