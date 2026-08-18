İngiltere'nin Southend-on-Sea Belediyesi, ilkokulu bitiren çocukların yüzde 33,8'inin fazla kilolu veya obez olması üzerine okulların 400 metre çevresinde yeni fast food işletmelerine ruhsat verilmesini yasakladı. Karar mevcut restoranları kapsamazken, yeni açılış başvurularının tamamının reddedileceği bildirildi.

400 METRELİK YASAKLI BÖLGE KARARI NASIL UYGULANACAK?

Nüfusa oranla 219 fast food restoranı barındıran ve ülke ortalamasının üzerine çıkan Southend kentinde alınan karar, faaliyet halindeki işletmeleri etkilemiyor. Uygulama kapsamında sadece yeni paket servis ve fast food ruhsatı başvuruları engelleniyor. Bir okulun yaklaşık 400 metre yakınında yer alan lokasyonlar için yapılan yeni ticari müracaatlar doğrudan reddedilecek.

Okul çevresinde gıda kısıtlaması uygulaması İngiltere'de ilk kez Southend ile başlamadı. Gateshead Belediyesi 2015 yılında benzer bir kısıtlamayı yürürlüğe koyarak çocukluk çağı obezitesini düşürmede başarı sağladı. Başkent Londra'da ise Waltham Forest, Newham ve Tower Hamlets gibi birçok ilçe belediyesi 400 metrelik koruma koridorlarını uzun süredir uyguluyor. İngiltere hükümeti de planlama kurallarında yaptığı değişiklikle belediyelere halk sağlığını gerekçe göstererek ruhsat reddetme yetkisi verdi.

TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT DURUM NE?

Yapılan araştırmalara göre 2014-2024 yılları arasında büyük fast food zincirleri okulların 400 metre yakınında yaklaşık 1.000 yeni şube açtı ve yakınında restoran bulunan okul sayısı yüzde 38 arttı. Türkiye'de ise okulların çevresinde fast food işletmesi açılmasını sınırlayan ulusal bir yasal düzenleme bulunmazken, mücadele yalnızca okul kantinlerinde satılan gıdaların denetlenmesi ve beslenme politikaları üzerinden yürütülüyor.