Türk futbolunda 1997 ve 2005 yılları arasında gösterdiği performansla “En iyi sağ bek” olarak gösterilen Fatih Akyel, SÖZCÜ’ye konuştu. Galatasaray’da yıldızı parladıktan sonra Fenerbahçe’ye transfer olup, ezeli rakiplerde forma giyen Akyel, bugün kupada oynanacak dev derbiyi değerlendirdi.

Kariyerini teknik direktör olarak sürdüren 47 yaşındaki Akyel, “Fenerbahçe’nin avantajı sahasında oynayacak olması. Ancak Galatasaray, son yıllarda Kadıköy’den mutlu dönüyor. Jose Mourinho ve Okan Buruk zaman zaman söylemleriyle kendi karakterleri dışına çıkabiliyor. Bu da camiaların verdiği baskıdan dolayı. Verdiği demeçler ve saha içinde taktiklerde hatalar yapabiliyor. Az hata yapan hoca gülecektir” dedi.

FENER DAHA RAHAT

Akyel, lig yarışının daha önemli olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu: “İki hoca da ligi düşünüyor. Kafalarında ligdeki şampiyonluk yarışı var. Kupa ikinci plandadır diye düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Fener, bu nedenle Trabzonspor maçını düşünecektir. Galatasaray ise 5. yıldızı takmak isteyecektir. Okan Buruk’un üstünde çok baskı var. Sezon başından bu yana Fenerbahçe, yarışta arkada ve Galatasaray’ı kovalamaya çalışıyor. Fenerbahçe ligde kapanan puan farkının yanı sıra evinde oynayacak olmasıyla psikolojik olarak daha rahat. Galatasaray, Beşiktaş’ın ardından Fenerbahçe’ye yenilmek istemeyecek. Bence gollü ve zevkli bir maç olacaktır.

EN-NESYRI ÖLDÜRÜCÜ

Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Dzeko var. Dzeko’nun burnu kırılmıştı, maske ile oynayacak. Ne kadar etkili olacak bilemiyorum. En-Nesyri formda bir oyuncu; kale alanında tek dokunuşları çok öldürücü. Kadıköy’de golcüler ve kaleciler skoru belirleyici olacaktır. Formda olan doğru işleri yapan taraf, avantaj sağlayacak.”

OSIMHEN'E DESTEK ŞART

Derbide golcülerin performansının maçın kaderini belirleyeceğini düşünen Fatih Akyel, “Son dönemlerde Galatasaray Osimhen’i destekleyemiyor. Son maçlarda ciddi anlamda Osimhen’e top gelmiyor. Golcü oyuncu da ciddi şekilde pozisyona girmekte zorlanıyor. Top geldiğinde bütün Türkiye bu oyuncunun ne yaptığını ve ne kadar etkili olduğunu gördü” ifadelerini kullandı.