Fatih Altaylı, dünkü yayınlanan yazısında ABD'nin Yunanistan’ın Dedeağaç’ta kurduğu üsten bahsetti, ABD ile Yunanistan kara ve deniz kuvvetleri Ege’de ortaklaşa devriye gezdiğini ve bu tavrın açıkça Türkiye'ye yönelik olduğunu kaydetti.

Altaylı, “Korkmayın, artık ABD’nin hedefi değiliz!” yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ABD’nin hedefi haline mi geldi?

Bu soru uzun zamandır soruluyor.

Şimdilerde daha da çok soruluyor.

Hele hele ABD’den gelen “Trump NATO’dan çıkmak istiyor çünkü olası bir Türkiye-İsrail çatışmasında İsrail’e destek vermek istiyor. NATO’dan çıkmadan bunu yapamayacağı için NATO’dan çıkmak istemesinin nedeni bu” iddiası bu konudaki kaygıları daha da güçlendirdi.

Bu köşenin eski okurları bu tezin geçmişte benim tarafımdan ortaya atılan bir tez olduğunu hatırlayacaktır.

2020 yılında yani 6 yıl kadar önce, Amerika Birleşik Devletleri, burnumuzun dibine, Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç ya da Alexandropuli kentine bir üs kurmaya başladı.

ABD ve Yunanistan, 1990 yılında, bir ortak savunma ve işbirliği mutabakatı imzalamışlardı.

2019 yılında buna ek bir protokol yaptılar ve Girit adasında bulunan Suda Askerî Üssü’nün modernize edilmesi, Stefanikovo Hava Üssü’nün askerî açıdan güçlendirilmesi ve Dedeağaç limanının genişletilip modernize edilmesi planlandı.

Bu protokol sonrası ABD, Dedeağaç’ta giderek genişleyen bir üs kurdu.

Buraya kara savaşı unsurları da yerleştirmeye başladı.

Ben o günlerde bu üssün Türkiye’ye karşı kurulduğunu, ABD’nin üç yandan Türkiye’yi kuşattığını yazdım.

Ancak o günlerde Türkiye’nin önemli think tank’leri bu üslerin Rusya’ya karşı kurulduğunu öngörüyordu.

ABD’den yapılan resmî açıklamalar da o yöndeydi.

Ancak mesele Dedeağaç’ta üs kurmakla sınırlı değildi.

ABD ile Yunanistan kara ve deniz kuvvetleri Ege’de ortaklaşa devriye geziyor, iki ülkenin kuvvetleri birbirine eşlik ediyordu.

Tavır açıkça Türkiye’ye yönelikti.

Konuyu tartıştığımız ABD’li bir yetkili “Türkiye ile alakası yok. Rusya’nın önünü kesmek için bu üsse gerek duyduk” deyince kendisine “Romanya’da kursanız daha önce kesemez miydiniz?” demiştim.

Ancak Trump’ın yeniden seçilmesinin ardından bu üssün yavaş yavaş boşaltılacağı ABD basınında yazılmaya başlandı.

Ancak henüz boşaltılmış değil.

Boşaltılır mı bilmiyorum ama bugün ben ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirecek bir durum görmüyorum.

Bu üs inşa edildiği sırada Türkiye Rusya ile yakın ilişkiler içindeydi.

Pek çok alanda Rusya ile yakınlaşıyorduk.

Enerjide Rusya ile bağımlılık derecesinde bir ilişkimiz vardı.

Nükleer santralimizi Ruslar inşa ediyordu.

Putin ile Erdoğan arasında kıskandıracak kadar dostane bir tavır söz konusu idi.

Seçim öncesi Rusya, Türkiye’nin 30 milyar dolara yakın doğalgaz borcunu erteliyordu.

Türkiye Çin’le giderek yakın ilişki içine giriyordu.

BRICS’e tam üyelik için başvuruyor, Batı blokundan giderek uzaklaşacağı sinyallerini veriyordu.

Ancak bugün bunun tam tersi bir durum var.

İktidar politikasını değiştirdi, bunu da son Beyaz Saray ziyareti ile açıkça teyit etti.

Türkiye, Rusya ile eski yakınlığından çok uzak.

Çin ile ilişkiler giderek geriliyor.

Türkiye dengeli ama Batı ve ABD yanlısı siyasete geri döndü.

Hal böyle olunca ABD ile bir çatışma yaşama olasılığı artık yok denecek kadar az.

Ve merak etmeyin, İsrail ile ilişkilerimiz de göründüğü kadar kötü değil.

Yani anlayacağınız ABD Rusya’ya karşı tahkim ettiğini söylediği üsse artık eskisi kadar gerek duymuyor.