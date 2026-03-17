Bugün ameliyat masasına yatan gazeteci Fatih Altaylı, beynindeki tümörler nedeniyle kritik bir ameliyat geçirdi.

Operasyon sonrası Sözcü TV'de Serdar Cebe ile Ana Haber'e bağlanan Altaylı, sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Ameliyat esnasında beklenmedik ikinci bir tümörle karşılaştıklarını belirten Altaylı, yaklaşık 2,5 saat süren operasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Altaylı, cezaevi sürecinin tümörü büyütüp büyütmediği ile ilgili soruya da yanıt verdi.

'YAŞANAN SIKINTILAR İNSANI ETKİLİYOR'

Altaylı süreci şöyle aktardı:

"Bu işin geçmişi 3-4 sene öncesine dayanıyor. O zaman çok yakın bir arkadaşımı kanserden kaybedince, “ne olur ne olmaz” diyerek kapsamlı bir check-up yaptırdım. Bu sırada çekilen beyin MR’ında bir tümör tespit edildi. Habis bir tümör değildi, yani kanser değil ama takip edilmesi gereken bir tümördü.

Bunu Türkiye’de en güvendiğim isimlerden biri olan, dostum da olan Türker Hoca’ya gösterdim. Türker Hoca o zaman “şimdilik dokunmayalım, takip edelim, gerekirse operasyon yaparız” dedi.

Daha sonra cezaevindeyken bir kaza geçirip düştüm; o sırada çekilen MR’da tümörün yaklaşık yarım santim büyüdüğü görüldü. Bu, Türker Hoca’ya göre hala sınırlıydı. Çıkınca tekrar baktı ve “artık buna müdahale etmek lazım” dedi.

Aslında operasyon daha önce yapılacaktı ama İlber’in hastalığı ve ardından vefatı derken süreç biraz uzadı. Bu sabah hastaneye yattım. Operasyon öncesi son bir MR çekildi ve orada bir sürprizle karşılaştık: Mevcut tümörün büyümesine ek olarak yaklaşık 1,5–2 cm boyutlarında ikinci bir tümör daha ortaya çıktı. Daha önceki MR’larda bu yoktu.

Hoca “hazır girmişken bunu da alalım” dedi. Gamma Knife denilen, gamma ışınlarıyla yapılan bir operasyon uygulandı. Bu, hocanın uzmanlık alanı; şimdiye kadar bu konuda yaklaşık 14 bin ameliyat yapmış. Operasyon normalde 1 saat 10 dakika sürecekti ama yaklaşık 2,5 saat sürdü. Oldukça başarılı geçti.

Şu anda gayet iyiyim. Kafamda dört küçük delik var, onlara pansuman yapılıyor. Birkaç gün daha devam edecek. Şu an için sağlığımda önemli bir sıkıntı görünmüyor. Tabii ki takip edilecek. Önümüzdeki bir yıl boyunca düzenli MR çekilecek; üç ayda bir kontrol yapılacak. Yeniden oluşum var mı, kalıntı var mı bakılacak.

Ama genel olarak iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. Geçmiş olsun diyen on binlerce, yüz binlerce kişiye de ayrıca teşekkür ediyorum.

Açıkçası stresin etkisi olmuştur diyemeyiz ama hiç etkisi yoktur da diyemeyiz. Normalde üç yılda neredeyse hiç büyümeyen tümör, cezaevi sürecinde daha hızlı büyümüş görünüyor. Bunun stresle ilgisi olabilir ama kesin konuşmak zor. Orada da şartları mümkün olduğunca katlanılabilir hale getirmeye çalıştım ama sonuçta sevdiklerinden ayrı kalmak, yaşanan sıkıntılar insanı etkiliyor. Bunun etkisi olmuş olabilir ama kesin neden budur diyemeyiz."