Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Ankara Araştırma ve Danışmanlık'ın (Ank-Ar) son seçim anketinin sonuçlarına yer verdi.

Altaylı, "Bu köşede genelde Ank-Ar’ın araştırmalarını yayımlıyorum. En iyi ve en güvenilir olan mıdır bilemem. Bende yarattığı izlenim, makul sonuçlara ulaştığı yolunda. Sürekli aynı firmaya yer vermemin nedeni ise en azından trendi görmek" değerlendirmesinde bulundu.

28 ilde 2 bin 3 kişinin katılımıyla 30 Eylül–8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Yarın genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

'KARARSIZLAR' DİKKAT ÇEKTİ

Anketin ilk sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AKP: Yüzde 21,9

Yeni Parti: Yüzde 19,7

İYİ Parti: Yüzde 8,5

DEM Parti: Yüzde 6,7

MHP: Yüzde 5,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,6

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Anahtar Parti: Yüzde 2,5

CHP: Yüzde 2,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 1,7

Diğer: Yüzde 1,1

Araştırmada protesto oylarının oranı yüzde 1,7, oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 10,9, kararsızların oranı yüzde 9,2, fikri olmadığını veya cevap vermek istemediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

İYİ PARTİ 3'ÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Kararsızlar ve diğer kategoriler dağıtıldığında AKP yüzde 29,3 ile ilk sırada yer aldı. Yeni Parti yüzde 26,4 ile ikinci sıraya yerleşirken İYİ Parti yüzde 11,3 ile üçüncü oldu.

Geçerli oy dağılımına göre partilerin oranları şöyle sıralandı: