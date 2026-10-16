Gazeteci Fatih Altaylı, kendi adını taşıyan sitesinden yayınladığı köşe yazısında Galatasaray'ın yakın geçmişine dair çok konuşulacak bir perde arkası bilgisini paylaştı. Yaklaşık 4 yıl önce Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük koltuğuna oturduğu süreci aktaran Altaylı, o günkü futbol aklının kulüp adına en az 10-15 yıllık vizyon içeren kapsamlı bir plan hazırladığını belirtti.

Hazırlanan projeye göre; Okan Buruk teknik direktörlük görevini üstlenirken, yardımcılığına ise camianın içinden yetişmiş bir isim olan Arda Turan getirilecekti. Böylece Okan Buruk sonrasında kulübenin emanet edileceği yeni teknik patron, kulüp bünyesinde pişerek hazır hale gelecekti.

ARDA TURAN DÜŞÜNMEDEN "EVET" DEDİ

Söz konusu plan doğrultusunda ilk olarak teknik direktör Okan Buruk ile görüşüldüğünü aktaran Altaylı, Buruk'un bu teklifi büyük bir memnuniyet ve sevinçle onayladığını ifade etti.

Ardından Arda Turan'a bu görevi kabul edip etmeyeceğinin sorulduğunu belirten Altaylı, genç futbol adamının tereddüt etmeden yeşil ışık yaktığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Arda Turan’a böyle bir görevi kabul edip etmeyeceği soruldu. O da 'Galatasaray’da teknik direktör olmak büyük bir onurdur, yardımcısı olmak da önemli bir görevdir' dedi ve düşünmeden evet yanıtını verdi."

YÖNETİM "ARDA OLMAZ" DEDİ

Hem Okan Buruk'un hem de Arda Turan'ın tam mutabakat sağladığı bu geleceğe dönük yapılanmanın kulüp idaresinden geri döndüğünü belirten Fatih Altaylı, projenin rafa kalkış sürecini şu sözlerle özetledi:

Galatasaray futbol aklının titizlikle kurguladığı bu plan, son onay aşamasında doğrudan sarı-kırmızılı yönetime takıldı.

Altaylı, sürecin tıkanma nedenine ilişkin "Başkan ya da başkanı etkileyen birileri 'Arda olmaz' dedi ve bu proje gerçekleşmedi" değerlendirmesinde bulundu.