Gazeteci Fatih Altaylı'nın Teke Tek Bilim Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör'ün son hali izleyicileri şaşırttı.

ZAYIFLAMA İĞNESİYLE 50 KİLO VERDİ

Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan ünlü profesör, Altaylı'nın "Kaç kilo verdin?" sorusuna "Tam 50 kilo" cevabını verdi.

'KARİZMANIN YÜZDE 50'Sİ GİTTİ'

Programın açılışında Altaylı, Şengör’e esprili bir şekilde “Çok sevdiğiniz eski şişman, yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50’sini kaybettiniz, biliyorsunuz değil mi?” ifadelerini kullandı. Şengör ise bu sözlere “Evet, söyleyip duruyorsun” yanıtını verdi.

'BUNDAN SONRA AĞZIMIZI TUTALIM'

Altaylı, zayıflama sürecinde kullanılan ilaçlara dikkat çekerek, bu tür yöntemlerin uzun vadede riskler barındırabileceğini belirtti.

Altaylı "Bu ilaçları çok fazla kullanmamak lazım. Obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendisi de bazı riskleri içinde barındırıyor, zamanla da anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim. Bundan sonra ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.