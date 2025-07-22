Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın mektupları kanalında okunmaya devam ediyor. Altaylı, Devlet Bahçeli'nin gündeme bomba gibi düşen açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin önerisinin uykularını kaçırdığını söyledi.

"İLK DEFA UYKULARIM KAÇTI NEDENİ BAHÇELİ"

Altaylı, "Buraya tıkıldığım günden bu yana ilk kez uykusuz bir gece geçirdim. Sabaha kadar uyuyamadım, ki benim uyku sorunum pek yoktur. Bu kez ilk defa uykularım kaçtı. Bunun tek nedeni Devlet Bahçeli, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin önerisi." değerlendirmesini yaptı.

Altaylı şunları kaydetti:

-Bir Alevi bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun diyerek Türkiye'yi Lübnanlaştırma, Iraklaştırma, Sudanlaştırma, Kongolaştırma önerisi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE EN AÇIK TEHDİT"

-Çok açık söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en tehlikeli söylemi. bu, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik en açık tehdittir.

Bunun kendini milliyetçi diye tanımlayan birinden geliyor olması ise tehlikeyi daha büyük hale getirmektedir. Bu söylemin Anayasa değişikliği ya da yeni bir Anayasa yapmaya soyunmuş bir ittifaktan gelmesi ise karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü gösteriyor. Bunlar Anayasa yapacaklar bu kafayla...