Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde sembolik bir grupla silah yakmasının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'tarihi' bir konuşma yapacağını duyurdu.

Cumartesi günü başlayan AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, MHP-DEM-AKP'nin yeni süreci beraber götüreceğini söyledi.

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ise her hafta sonu başka bir CHP'li belediyeye yönelik operasyon düzenlediğine atıfta bulunarak, geçtiğimiz hafta sonu neden yapılmadığa ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"Bu hafta sonunu sürprizi tutuklama ve gözaltı olmamasıydı" diyen Altaylı şunları kaydetti:

"BU HAFTA KALDIKLARI YERDEN DEVAM EDERLER"

"Sebebi açık, AKP'nin Kızılcahamam Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceklerinin ve PKK'nın 30 kişilik silah bırakma şovunun gündemde, arka plana düşmesini istemeyen bağımsız yargımız bu hafta sonunu es geçti. Bu hafta kaldıkları yerden devam ederler."

Erdoğan'ın konuşmasına da değinen Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özel'e yönelik eleştirilerine ilişkin olarak ise şunları söyledi:

"CİDDİYE ALSA NE YAPACAKTI MERAK EDİYORUM"

"Erdoğan konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'i ciddiye almadığını da söylemeden geçmedi. Ama her konuşmasının büyük bölümünde yaptığı gibi Özel'e yanıt vererek ve Özel'i eleştirerek sürdürdü konuşmasının büyük bölümünü. Ciddiye almıyorum deyip bu kadar gündemine alıyorsa, ciddiye alsa ne yapacaktı merak ediyorum. Ciddiye almadığı için mi yağmur gibi belediye başkanları tutuklanıyor? Özel hakkında yağmur gibi fezleke yağıyor Meclis'e."