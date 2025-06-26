Silivri Cezaevi'nde 5 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bomba bir kulis bilgisi paylaştı.

"İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA DURMA"

“Fatih Altaylı Yorumlayamıyor: Silivri Günlüğü” serisinin 3. videosunda Altaylı 30 Haziran'da görülecek CHP Kurultayı davası öncesi eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’e, “İmamoğlu’nun arkasında durma. Aday olarak Mansur Yavaş’ı ya da kendini öne çıkar. Ben de o zaman sana destek veririm” mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Altaylı bu bilgiyi “iki ayrı kaynaktan” duyduğunu vurgulasa da, sözlerinin “dedikodu” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

"KAYYUM KILIÇDAROĞLU’NDAN DAHA İYİDİR"

Altaylı Kılıçdaroğlu'nun, “Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyuma mı bırakayım?” sözlerine atıf yaparak şunları kaydetti:

“Kayyum partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. En azından hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028’de Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar”

İTTİFAK KULİSİ VERDİ

Kulis bilgilerine cezaevinde de ulaştığını belirten Altaylı, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’nun da İYİ Parti ile ortak bir zeminde buluşarak ittifak potansiyeli oluşturabileceğini savundu.

Altaylı ayrıca, “Bu üçlü yapının ortak potansiyeli en az yüzde 15” dedi.