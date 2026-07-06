Üç yıldır sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı boyunca kabinenin en tartışmalı ismi haline gelen Yusuf Tekin, tepki toplayan açıklamalarına bir yenisini ekledi.



AKP'li milletvekilleri ile gerçekleştirdiği görüşmede Bakan Tekin, yeni müfredat değişiklikleri hakkında detaylar paylaştı. Ders kitaplarından 'Kurtuluş Savaşı' ifadesinin de kaldırılacağını ve yerine 'Milli Mücadele' kavramının kullanılacağını da söyleyen Tekin, bu duruma gerekçe olarak "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullandı.





ALTAYLI'DAN TEKİN'E ZOR SORU



Gazeteci Fatih Altaylı, Tekin'in yaptığı açıklamanın büyük bir çelişki barındırdığını belirterek, bu durumu kişisel internet sitesinde yayınladığı yazısı ile eleştirdi.



Altaylı'nın yazısından öne çıkanlar şu şekilde:



"Atandığı gün “kabinenin yumuşak karnı” olarak nitelediğim Milli Eğitim Bakanı açıklamış.

Müfredattan ve tüm kitaplardan “Kurtuluş Savaşı” ifadesi çıkarılacakmış ve yerine “Milli Mücadele” kavramı getirilecekmiş.

“Niye” diye soranlara “Neyin kurtuluşu. Zaten Osmanlı Devleti vardı” gibi zeka ile açıklanamayacak bir yanıt vermiş.

Kurtuluş Savaşı, Bakan Tekin’in anladığı gibi Osmanlı’ya karşı değil, ülkeyi işgal eden İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ordularına karşı yapıldı. Bu savaşla bunlardan “kurtulduk”.

Osmanlı’yı yıkan Kurtuluş Savaşı değil, Birinci Dünya Savaşı’dır ve sadece Osmanlı değil, Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nu da yıkmıştır.

Cumhuriyet’in yaptığı, yıkılmış Osmanlı’ya şanına yakışır bir defin törenidir.

Osmanlı Hanedanı, gurur duyduğumuz tarihimizin önemli bir parçasıdır. Diğer pek çok büyük imparatorluk gibi, tarihin gördüğü en büyük imparatorluk olan Roma gibi o da zamanı dolunca tarihe karışmıştır. Osmanlı yıkılmamış olsa, bugünkü iktidar da olamazdı, Sayın Bakan herhalde bunun bile farkında değil.

Kurtuluş Savaşı yerine “Milli Mücadele” kavramı beni rahatsız etmez. Çünkü Kurtuluş Savaşı da milli mücadelenin bir parçasıdır ama “Kurtuluş Savaşı denilmez zaten Osmanlı vardı” deyip ardından “Milli Mücadele” derseniz o zaman biz de haklı olarak “Ne yani Osmanlı’yı milli görmüyor musunuz sayın Bakan!” diye haklı olarak sorarız.

Sayın Bakan da benim bu soruma muhtemelen yere diz çöküp bir bardak su içerek yanıt verir."