Gazeteci Fatih Altaylı, AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma ve dernek başkanı Haluk Levent'in gözaltına alınmasının ardından kaleme aldığı yazıda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Geçmişte Haluk Levent hakkında yaptığı uyarıları hatırlatan Altaylı, bu konuda haklı çıkmayı istemediğini belirterek, yaşanan gelişmelerin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Altaylı, yazısında geçmişte Haluk Levent'e kumar bağımlılığına yeniden başladığı yönünde duyumlar aldığını aktardığını ve bu nedenle AHBAP Derneği'nin mali yapısının kamuoyuna açık şekilde açıklanmasını istediğini belirtti.

Derneğe yapılan bağışların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunan Altaylı, derneğin internet sitesinde bağımsız denetim raporlarının yer almadığını ifade etti.

Altaylı, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

Deniz Göktaş’ın benimle dalga geçerken dediği gibi “Dememiş miydim Emre!” demeyeceğim. Çünkü bazen haklı çıkmak değil, haklı çıkmamak, bilmek değil, yanılmış olmak istersiniz.

Bu kez dileğim yanılmış olmaktı.

Haluk Levent’e “Haluk, yine kumara başlamışsın. Demek ki senin sözlerinin bir manası yokmuş. O zaman Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlar da tehlikede. Sen bu derneğe halka, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağış toplarken bize gelip kumarı bıraktığına dair yeminler etmiştin. Derneği de düzenli olarak denetleteceğine söz vermiştin. Derneğin internet sitesinde denetleme ve mali durumla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu denetim raporlarını bizimle, sana bağış yapan milyonlarla paylaş” dediğimde içimdeki ağır şüpheye rağmen senin bu hesabı kuruşu kuruşuna vermeni, “Abi, işte harcadığımız her bir liranın hesabı burada” diye ortaya çıkmanı istiyordum.

Öyle olmadığını hissediyordum, hatta öyle olmadığından emindim ama yine de senin adam olduğuna dair bir umut beslemek istiyordum.

Haluk Levent’in müthiş bir kumar bağımlısı olduğunu bilmeyen yoktu ama bir yanda da iyi bir insan olduğu konusunda da şüphe yoktu.

İçinde Dr. Jekyll-Mr. Hyde çatışması vardı aslında.

İyilik yapmayı seven Haluk ile kumar bağımlısı Levent.

Bir yandan kumar borçları yüzünden defalarca kısa süreli de olsa hapse girmiş, sahneden kazandığı milyonları yok etmiş, bir o kadar da borç batağına saplanmış bir zavallıydı.

Diğer yandan da ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya çalışan iyi kalpli bir adam.

Bu yüzden kendisine hep mesafeli durdum.

Ta ki, 2002 yılında NASA’da çalışan Türk bilim insanı Umut Yıldız’ın bir projesine kadar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir arazi ve bina verecek, burada NASA’nın katkıları ile bir Bilim ve Teknoloji kampüsü kurulacak ve gençlere bilimsel çalışmalar yaptırılacaktı. Batıda ve özellikle ABD’de pek çok benzeri olan ve asıl amacı, çocuklara ve gençlere bilimi tanıtmak ve bilim insanı olma yoluna sokmak için oluşturulmuş kamplar gibi olacaktı. Buranın finansmanını da Ahbap Derneği sağlayacaktı.

Bu arada Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent “iyilik meleği” olarak çok ünlenmişti. 2021 yılında Ege ve Akdeniz bölgesinde yanmadık yer bırakmayan orman yangınları sırasında çok öne çıkmış, Ahbap Derneği vasıtasıyla kiraladığı yangın söndürme uçakları ile, yangında zarar gören ailelere verdiği desteklerle ünlenmişti. Basında sık sık yaptığı ya da aracı olduğu “iyiliklerle” haber oluyordu ama ben yine de kumarın terk edilmesi en zor bağımlılıklardan biri olduğunu biliyordum.

Bu projeyi halka anlatmak için Yıldız ve Levent ile bir program yaptık. Hatta o programda Türkiye’de ilk kez bir iki gün önce halka açılmış olan Chat GPT’den ve Open AI’dan söz ettik. Haluk Levent ile kumar üstüne epey konuştuk ve bıraktığına dair yeminler etti, sözler verdi. Programın sorularını Chat GPT’ye hazırlattım. Yıl 2022’ydi.

Sonra 2023 Maraş Depremi oldu. Orman yangınlarında olduğu gibi Haluk Levent yine öne çıktı. Kızılay’a ve devletin kurumlarının deprem sırasındaki yetersizliklerine öfkeli olan halk Haluk Levent’in Ahbap’ına bağış yağdırmaya başladı.

Bu dönemde kendisini defalarca açıkça uyardım. Her seferinde “Abi, merak etme. Hem devlet denetliyor hem de uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarına kendimizi denetleteceğiz. Düzenli rapor yayınlayacağız.” dedi.

İktidar kanadından eleştiriler gelmeye başlayınca, hemen o tarafa yanaşmaya çalıştı. Bakanlıklarla çalışmaya başladı ya da öyle bir intiba oluşturdu.

Sonra ortada görünmez hale geldi. Birkaç kendisini arayıp, hesaplarını anlatmak ve halkı aydınlatmak üzere programa çağırdım. Hep ‘Sonra abi, sonra abi” dedi.

Arada birkaç iktidara yakın kanala çıktı. Bir şeyler anlattı.

Doğrusunu isterseniz kendini unutturdu demek daha doğru.

Geçen ay bir karşılıksız çek davası ile gündeme gelince “Hesap ver” dedim.

Yine mugalatayı seçti.

Birkaç hafta içinde de rezalet patladı.

İddialar korkunç, buharlaştığı söylenen, kumara aktarıldığı söylenen, şahsi hesaplara kaydırıldığı söylenen paralar dehşet verici.

İyi de sonuç olarak bu dernek ve denetime tabi.

Devletin ilgili kurumları ne yapmış bugüne kadar.

Derneklerin denetimi İçişleri Bakanlığı’nın ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü adı altında yeni sayılabilecek bir kurumun yetkisinde.

Bunca yıl bunlar ne yapmışlar.

Haluk Levent’i elbette yargılayalım. Hem de toplumun güvenini kötüye kullanmaktan, her bir Türk vatandaşı ya da en azından her bir bağışçı için teker teker mahkum edelim.

İddialar doğruysa suçu gerçekten çok büyük. Bir toplumun tüm inancını, güvenini tek başına yıkan bir utanmaz olarak lanetleyelim.

Ama işini yapmayan kamu yöneticilerini de ıskalamayalım.

Onlar da az buz suçlu değil.