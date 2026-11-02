Gazeteci Fatih Altaylı, 2 Kasım tarihli köşe yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gözünü UEFA'ya diktiğini öne sürdü.

Altaylı yazısında, ''Bundan bir süre önce Futbol Federasyonu başkanlık koltuğunu işgal eden zatın hedefinin kapağı UEFA yönetimine atmak olduğunu ve bunun için de UEFA genel kurulunun yapılacağı nisan ayına kadar koltuğunu korumak ve oradan UEFA yönetimine zıplamak niyetinde olduğunu yazdım.''

'UEFA'YI BU KADAR CİDDİYE ALMAYIN'

''Pek çok kişi, “Daha neler… Türkçeyi zor konuşan, ilkokul mezunu adamı mı UEFA yönetimine alacaklar” diye itiraz etti. Federasyon başkanının Türkçeyi zor konuştuğu da, eğitimsizliği de doğru ama uyanıklığını da hesaba katın, UEFA’yı da bu kadar ciddiye almayın. Platini de pek kaliteli bir adam değildi ama UEFA Başkanı oldu. Infantino gibi mali zaafları aşikar biri de UEFA ve hatta FIFA Başkanı oldu.''

'UEFA BAŞKANINI EŞİ ÜZERİNDEN ETKİLEMEYİ HEDEFLİYOR'

''İbrahim Hacıosmanoğlu da UEFA’ya zıplamak isterken akıllıca bir taktik uyguluyor ve UEFA Başkanı Čeferin üzerinden değil, eşi Barbara Čeferin üzerinden ilerliyor. UEFA Başkanı'nın eşi Barbara Čeferin bir sanatçı. Aynı zamanda Slovenya'da genç sanatçıları destekleyen bir sanat galerisi bulunuyor: Galerija Fotografija İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı’nı eşi üzerinden etkilemeyi hedefliyor. Bu yüzden de Bayan Čeferin’i İstanbullu “sanatseverlerle” buluşturdu.''

'CEFERİN BU JESTİ KARŞILIKSIZ BIRAKIR MI?'

''Büyük bir sanatsever olduğu her halinden belli olan Hacıosmanoğlu, Contemporary Istanbul’da Bayan Čeferin’in galerisinin de yer almasını sağladı. İddialara göre, tüm masrafları cebinden karşıladı ve Galerija Fotografija hem galeri sahibinin hem de genç sanatçılarının eserlerini burada sergiledi.

Ve Hacıosmanoğlu’nun yakınları tüm eserleri, ederlerinin birkaç katına satın aldı. Barbara Čeferin, muhtemelen hayatının en başarılı fuar performansını Hacıosmanoğlu sayesinde İstanbul'da sergiledi. Allah aşkına söyleyin, şimdi Aleksander Čeferin böyle bir jesti karşılıksız bırakır mı! Hacıosmanoğlu UEFA’da bir koltuğu hak etmemiş mi!'' dedi.